Arqueología accesible: continúa en Bariloche el espacio inclusivo para personas con discapacidad visual

Una vez más, Bariloche pone en marcha un Taller de Arqueología Accesible destinado a personas con discapacidad visual. El segundo encuentro será este viernes con el objetivo de acercar el conocimiento arqueológico y el patrimonio histórico de la región «de forma sensorial e inclusiva».

La propuesta corresponde a investigadores y docentes del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, que depende de la Universidad Nacional de Río Negro y el Conicet, y la Secretaría de Cultura de Río Negro. «Es una iniciativa pionera que busca democratizar el acceso al patrimonio arqueológico regional«, definieron los organizadores.

Durante el primer encuentro, los especialistas abordaron «temas teóricos fundamentales sobre la arqueología como disciplina científica y el proceso de hominización». El eje central de la actividad fue la experiencia táctil: los asistentes pudieron manipular objetos arqueológicos originales y réplicas, iniciando un proceso colectivo para definir qué aspectos sensoriales -texturas, pesos, temperaturas y formas- son claves en el reconocimiento de piezas y materiales.

«Este proyecto de extensión universitaria se destaca por su carácter innovador a nivel nacional e internacional. Al no existir dispositivos específicos previos para el abordaje de la arqueología orientada a personas con ceguera o disminución visual, el trabajo conjunto entre la comunidad científica, el Estado provincial y la Asociación Civil Los Búhos se posiciona como una política pública de vanguardia en materia de derechos culturales«, celebraron.

El objetivo es que los participantes no solo conozcan la historia de la región, sino que se apropien del patrimonio a través de prácticas propias de la disciplina, como el manejo de material cultural, técnicas de excavación y salidas de campo.

Los talleres son abiertos, gratuitos y participativos para personas ciegas o con baja visión. La cita es el viernes 8 de mayo, a las 10 en el Centro Administrativo de Bariloche, en Onelli 1450. Según señalaron, entre las actividades previstas se incluye la «exploración de la historia regional, actividades interactivas con materiales accesibles y coordinación de futuras salidas al campo y visitas al Museo de la Patagonia».

Las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 2944-706981, de Pablo Noves, de la Asociación Los Búhos. Y aclararon que en caso de que alguien desee participar y tenga dificultades para trasladarse hasta el lugar, «la organización cuenta con opciones para coordinar el transporte».