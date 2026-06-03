Instituto de Córdoba expulsó a Claudio Barrelier tras la imputación por el femicidio de Agostina Vega

La imputación de Claudio Gabriel Barrelier por el femicidio de Agostina Vega tuvo una nueva repercusión institucional este martes. Instituto de Córdoba confirmó la expulsión del acusado de sus registros sociales luego de que la Justicia avanzara con la investigación por el femicidio de la adolescente de 14 años.

La decisión fue comunicada mediante un comunicado oficial difundido por redes. En el texto, la entidad informó que puso los antecedentes del caso a consideración de su Tribunal de Convivencia, que resolvió aplicar la máxima sanción prevista en el Estatuto Social.

El comunicado de Instituto de Córdoba sobre Claudio Barrelier

En el comunicado, Instituto señaló que la medida se adoptó por «la extrema gravedad de los hechos investigados», el estado actual de la causa judicial y la conmoción social generada por el caso.

Además, la institución indicó que la expulsión se resolvió «sin perjuicio de la responsabilidad penal que las autoridades judiciales determinen», diferenciando la sanción interna del proceso que se desarrolla en la Justicia.

El club también expresó su solidaridad con la familia, amistades y allegados de Agostina. A su vez, manifestó su disposición para colaborar con las autoridades judiciales en todo lo que resulte necesario.

Instituto aclaró además que Barrelier no cumplió funciones institucionales, deportivas ni representativas dentro de la entidad y ratificó su compromiso con la igualdad, la dignidad humana y los espacios libres de violencia.

«Instituto Atlético Central Córdoba no dará ni un paso atrás en la defensa y promoción de los valores que han forjado su identidad a lo largo de sus 107 años de historia», afirmaron.

Cómo sigue la investigación por el femicidio de Agostina Vega

Mientras tanto, la investigación judicial continúa avanzando. Este lunes 1 de junio, Barrelier quedó formalmente imputado por el delito de femicidio, según informaron fuentes judiciales.

De acuerdo con información a la que accedió Diario Río Negro, el informe preliminar de la autopsia expuso importantes dificultades para la evaluación forense debido al estado en que fueron hallados los restos de la adolescente.

Los peritos señalaron que el deterioro provocado por el paso del tiempo y la falta de integridad del cuerpo impidieron realizar algunos estudios. Entre ellos, no pudieron efectuarse determinados análisis destinados a establecer si existió abuso sexual antes del asesinato.

Además, los especialistas indicaron que todavía restan los resultados de estudios complementarios sobre órganos y los análisis toxicológicos. Esos informes serán incorporados en los próximos días y podrían aportar información relevante para esclarecer las circunstancias de la muerte de Agostina.