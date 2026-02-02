Revolución técnologica: cómo la IA puede cambiar la industria del petróleo y gas

La industria de los hidrocarburos opera bajo algunos de los entandares de seguridad más altos del mundo. Debido a la enorme cantidad de información que circula sin freno en el rubro, la inteligencia artificial (IA) se posiciona como una herramienta clave para procesar los datos transformarlos en decisiones operativas.

Dentro del rubro, todos los días se generan partes diarios, reportes de incidentes, permisos de trabajo, inspecciones, controles de equipos de protección personal, auditorías y reportes regulatorios que generan miles de registros, explicaron desde la startup. Así aseguran desde Laburen.com, una startup argentina fundada en 2023 y especializada en inteligencia artificial aplicada a empresas, profesionales y pymes.

Trabajar ese gran tamaño de información de forma manual no solo consume tiempo operativo, sino que puede inducir a errores, demoras y/o conflictos en la toma de decisiones dentro de las empresas. El contexto actual genera que la IA comience a ganar cada vez más protagonismo, ya que no solo ordena y automatiza la información, sino que también permite absorber grandes volúmenes de registros, analizar contexto e historial, detectar patrones, anticipar posibles riesgos y generar acciones al respecto.

La IA como una oportunidad para la industria del Oil & Gas

En este escenario es que, en los últimos años, hubo un impulso para las distintas empresas que buscan proporcionar una tecnología que cada vez se vuelve más importante dentro del sector. Laburen.com, una startup argentina especializada en IA aplicada a empresas profesionales y pymes, es una de ellas.



Más de 400 empresas colaboraron con Laburen.com para automatizar sus tareas de negocio mediante agentes digitales integrados de manera digital con WhatsApp, email, sitios web, CRMs y ERPs. Además, la compañía fue seleccionada por programas globales como NVIDIA Inception, Microsoft for Startups y Google for Startups, consolidando su presencia regional.



En 2025 presentó «Laburen Agents», la primera plataforma en la región que permite a cualquier persona crear y entrenar su propio agente de IA, sin necesidad de conocimiento técnicos previos. El objetivo es «democratizar el acceso a la inteligencia artificial y transformar ideas en acciones reales: desde estudiantes y emprendedores hasta equipos corporativos que necesitan automatizar procesos sin depender de expertos» según indicó la empresa.

“En sectores donde el error tiene consecuencias reales, la IA no puede quedarse en mostrar datos. Tiene que integrarse al trabajo diario, entender el contexto operativo y ayudar a ejecutar decisiones”, aseguró el fundador de Laburen.com, Sebastián Rinaldi.

El futuro venidero para la industria

Según indicaron desde la compañía, la adopción de nuevas tecnologías en el sector va por detrás de los nuevos avances, en parte porque incorporar estas herramientas exige adaptar procesos existentes y hábitos de trabajo. Por eso, el mejor camino para las empresas sería automatizar aquello que en la actualidad consume tiempo, genera fricción y tiene impacto directo en seguridad y eficiencia, antes que empezar por lo más sofisticado.

La industria se encuentra ante una oportunidad concreta, afirman desde Laburen.com, y las organizaciones que integren la IA estarán mejor preparadas para operar con mayor previsibilidad, eficiencia y control en un sector que se encuentra en crecimiento dentro del país.