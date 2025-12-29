Intensas lluvias en Corrientes: hay más de 400 evacuados por las inundaciones tras el desborde del Riachuelo

Al menos 413 vecinos fueron evacuados por las inundaciones que se registraron en la provincia de Corrientes.

Oficiales de la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina monitorean la crecida de los ríos Uruguay y Paraná, mientras que se alojó a los habitantes en gimnasios municipales y escuelas.

La caída de 300 milímetros provocó el colapso de los desagües pluviales, cortes en el suministro eléctrico y el transporte, saturación en el suelo y anegaciones.

Foto: Gentileza Infobae.

Personal de Defensa Civil, Bomberos y Policía de las distintas localidades llevaron víveres y materiales hacia los albergues.

Además, se efectuaron tareas de seguridad ciudadana en las zonas afectadas al igual que acciones de prevención y seguridad vial.

Foto: Gentileza Infobae.

Noticias Argentinas.

Luego de las intensas lluvias aún se aguardan más tormentas en Corrientes

Según informó Clarín, la localidad San Luis del Palmar fue una de las más afectadas por el desborde del Riachuelo, ya que el avance del agua no cesó durante el fin de semana y aún se aguardan más tormentas en los próximos días.

El intendente Néstor René Buján dijo que “este lunes hay 330 personas evacuadas que estamos asistiendo y más de un centenar que se autoevacuaron y buscaron un lugar donde permanecer mientras el agua baja”.

Además, resaltó que la situación más crítica se da en la denominada Cuarta Sección en cuanto a las zonas rurales aisladas por las inundaciones.

La situación viene escalando desde hace una semana, cuando iniciaron las intensas lluvias en gran parte de la provincia.

En la Capital y en los alrededores -entre ellas, San Luis del Palmar- estiman que cayeron alrededor de 600 milímetros de agua: es decir, casi cuatro veces más del promedio histórico de diciembre.

El número de evacuados creció considerablemente este fin de semana al producirse el desborde del Riachuelo.

Desde el INTA informaron que el tiempo se mantendrá inestable en Corrientes en los próximos días, con posibles lluvias el martes y miércoles; que irán en aumento hacia el jueves.

Por último, el intendente Buján recriminó que “desde el Gobierno Nacional nadie se comunicó” para interiorizarse sobre la situación luego de varios días de lluvias.