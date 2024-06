Invitan a jornadas de observación en todo el mundo para celebrar el aniversario del primer paso del hombre en la Luna

El 16 de julio de 1969 la nave espacial Apolo 11 despegó del Centro Espacial Kennedy, en Estados Unidos. Después de 2 horas y 33 minutos en órbita terrestre, aceleró para escapar de la gravedad de nuestro planeta y dirigirse hacia la Luna. Luego de un viaje de varios días, finalmente los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin comenzaron el descenso a la superficie lunar. Mientras tanto, Michael Collins se quedó a bordo del módulo de mando.

La tripulación del Apollo 11. En la foto de izquierda a derecha están Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin.

Las implicancias del hito son innumerables. Aquel 20 de julio de 1969 —102 horas, 24 minutos y 40 segundos después del lanzamiento— marcó un antes y después en la historia de la humanidad. Y, para conmemorarlo, cada año se lleva adelante un evento internacional llamado On the Moon Again. Este año, en simultáneo habrá 603 jornadas en 54 países en simultáneo (números que se actualizan constantemente) entre el 14 al 16 de junio. El objetivo principal es observar la Luna a través de telescopios y aprender más sobre astronomía.

“En julio de 1969, 600 millones de personas en todos los continentes siguieron el primer paso de un hombre en la Luna, junto con sus familiares o amigos, alrededor de una radio, a veces de una televisión. Para celebrar su 50° aniversario, On the Moon Again reunió 1.350 eventos en 77 países en 2019. A partir de ese entonces, cada año quisimos volver a sentir este entusiasmo por la Luna en un movimiento global, universal, que trascienda todas las fronteras”, expresa el sitio oficial de la iniciativa.

El astronauta Buzz Aldrin camina sobre la superficie de la Luna cerca de la extremidad del Módulo Lunar (LM) «Águila» durante la caminata lunar del Apolo 11. La foto fue tomada por el astronauta Neil Armstrong.

Aficionados de la astronomía, científicos y público en general se van a reunir para observar el satélite natural de la Tierra a través de telescopios y compartir conocimientos a 55 años de aquel hito. En Argentina, las locaciones adheridas son:

Como aclara a RED/ACCIÓN Jorge Coghlan, divulgador de astronomía y cofundador del CODE, es importante advertir que para los organizadores del evento (de Francia) lo que ven en el cielo es distinto. «Para nosotros las fases de Luna se invierten, en el hemisferio azul tenemos el creciente, que es la C. En el hemisferio norte se ve la Luna como una D, es decir que depende de donde uno esté observando».

En este link se pueden ver todas las locaciones que adhieren y correos de contacto, que se actualizan a diario.

