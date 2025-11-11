Un mes de misterio por la pareja de jubilados desaparecida en Chubut: cómo los buscan cerca del mar

Este martes se cumple un mes del último rastro con vida de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la pareja de jubilados desaparecida en Chubut. El último registro de ellos es a bordo de su camioneta, la cual fue encontrada en una playa «en el medio de la nada». Las familias no pierden la esperanza, mientras que la investigación se centra en la desembocadura del mar.

Según informó el jefe de la División Búsqueda de Personas de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia, subcomisario Patricio Fabián Rojas, ambos fueron vistos por última vez saliendo de su domicilio el pasado 11 de octubre a las 09:31.

A través de las imágenes que juntó la investigación, después fueron vistos sobre la rotonda de las rutas 3 y 39, y luego prosiguieron hacia el Aeropuerto. Finalmente, a las 09:50, los vieron sobre la calle Punta Novales, saliendo de Caleta Córdova.

Esa era la única pista que había de la pareja hasta que el viernes 17 la Toyota Hilix en la que se trasladaban fue localizada en cercanías de la playa Visser.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha, resaltó que el vehículo estaba «en el medio de la nada», ya que se encontraba muy alejado de la costa y también de la Ruta 1.

Asimismo, en su momento informó a Diario Jornada que el vehículo estaba encajado en el barro y con sus cuatro puertas cerrada con llave. En los alrededores encontraron registros de que intentó salir sin éxito del sector empantanado, dado a que sobre las puertas quedaron marcas de una lucha infructuosa.

Buscaron por sumideros a la pareja desaparecida en Chubut

Quienes encabezan la búsqueda de la pareja de jubilados que desapareció al norte de Comodoro Rivadavia, barajaron la posibilidad de que hayan caído en uno de los tantos sumideros de Rocas Coloradas próximos al lugar donde quedó encajada su camioneta.

El doctor en Geología Nicolás Foix, investigador del Conicet y docente de la Universidad Patagonia San Juan Bosco, indicó que hay cientos de estos sumideros en la zona y revisarlos uno por uno implica un altísimo riesgo por desmoronamiento.

«La primera parte está intransitable, no es de tránsito habitual. Se había iniciado una provincial, pero con las tormentas no se avanzó. Solo acceden 4×4, motos. Los fines de semana llegan muchos pescadores en jeep. Es de uso habitual para la gente de Comodoro Rivadavia que conoce bien la zona», describió Foix.

Además, mencionó que algunos de estos conductos pueden tener salidas y otros no; ó bien, la salida puede ser más chica que la entrada.

«Muchas veces, como la roca es tan blanda termina colapsando por su propio peso. Por eso, en algunos casos, uno puede ver la abertura rellena con material. Terminan colapsándose por su propio peso. A veces, hay algo de vegetación que tapa la abertura», aseguró.

Además de los sumideros: cómo los buscan cerca del mar

El ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, habló sobre las pocas probabilidades de encontrarlos con vida cerca del mar.

«Se inició un nuevo rastreo con canes RH que buscan restos humanos y que llegaron desde Bahía Blanca. Todo lo que es zona sur mandaron canes de rescate para hacer un nuevo barrido, y esta vez buscamos a personas sin vida”, indicó Iturrioz en contacto con Diario Jornada.

En este sentido, sostuvo que si bien la esperanza de las familias en hallarlos con vida se mantiene, la «lógica» indica que es «muy difícil» un hallazgo en esas condiciones: «No es imposible, pero sí complicado».

Asimismo, mencionó que se sumó un equipó de Santa Fe con tecnología de alta sensibilidad para detectar signos vitales bajo tierra o escombros. «Ellos se especializan en derrumbes, pero buscan todo lo que esté tapado por tierra o escombros. Tienen unos aparatos terrestres, como ‘tortugas’ que detectan respiración, latidos, etc.”, explicó.

A su vez, acotó que la búsqueda se extendió por toda la zona costera de la provincia porque «si los desaparecidos fueron hallados en el mar, la corriente puede arrastrarlos a lugares distintos».

El pasado 7 de noviembre, los rastrillajes se desplegaron en la zona donde fue hallada la camioneta, como así también el sector que registró la última ubicación del GPS del teléfono celular de la mujer.

Las pesquisas incluyeron las inmediaciones de las rutas 1 y 3, la playa de Restinga Alí, cañadones y la ladera de un cerro.

En este último punto fue que, en los últimos días, efectivos policiales detectaron «fuertes olores de putrefacción», lo cual llamó la atención. Por el momento, no se reportaron novedades sobre el rastrillaje.

Asimismo, la búsqueda sumó un dron para cubrir un radio de 6 kilómetros de forma aérea y se relevó de forma terrestre el cañadón en dirección al mar, en un recorrido de 9 kilómetros.

Este martes, a un mes de la desaparición de los jubilados, la búsqueda se concentró en el Puerto Visser e incluyó recorridas por zanjones de la costa, en otra zona de difícil acceso.

A su vez, personal policial se dirigió al establecimiento Lamar, donde la encargada los guió hasta una desembocadura de mar. «En dicho lugar se pudo observar, a simple vista, diversos objetos que habrían sido expulsados por el agua», informó el Gobierno de Chubut.

Por otra parte, se efectuaron rastrillajes aéreos con drones, abarcando un radio de cuatro kilómetros.

Pareja desaparecida en Chubut: cuál es la principal hipótesis de la investigación

Iturrioz alertó a fines de octubre que uno de los escenarios que se enfrentan es de un «delito que salió mal y terminó en homicidio».

“Aparentemente fue un robo armado”, señaló Iturrioz y acotó que, además de un posible crimen, también se baraja la posibilidad de una «desaparición accidental».

Según informó el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, la fiscal Fabiola López está analizando una llamada anónima que alertó sobre un intento de robo sufrido por la pareja en esa misma zona.

Este dato fue aportado por una persona que afirmó haber sido víctima de un asalto similar, del cual logró escapar. La comunicación anónima sugiere que la pareja no habría llegado manejando la camioneta hasta el punto donde finalmente fue encontrado el vehículo, lo que obligó a las autoridades a reevaluar la situación y ampliar drásticamente el área de rastrillaje.

El pasado 6 de noviembre, el funcionario dijo que la hipótesis de un posible homicidio toma cada día más fuerza en la Brigada de Investigaciones e informó que una de las familias «analiza» contratar un experto para profundizar esa línea de investigación.