Sociedad

Jueves en la Fiesta de la Confluencia 2026: horarios, grilla de artistas y el pronóstico del clima para el primer día

Terminó la espera. Hoy arranca la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 en Neuquén y la Isla 132 ya se prepara para recibir a una multitud en la "noche popular". Todo lo que tenés que saber para no perderte nada.

Redacción

Por Redacción

El predio se prepara para la Fiesta de la Confluencia. Foto: Cecilia Maletti.

Terminó la espera, la cuenta regresiva llegó a su fin, hoy empieza la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén y la Isla 132 ya se prepara para la llegada de miles de visitantes que buscarán disfrutar del festival más convocante de la Patagonia.

Para disfrutar a pleno del primer día te contamos todo lo que necesitas saber. ¿Cuáles son los accesos habilitados? ¿Cómo llegar? ¿A qué hora abren las puertas? ¿Qué artistas tocan?.

Grilla de artistas: ¿Quiénes tocan hoy?

El escenario principal (Confluencia) recibirá a grandes figuras nacionales. Agendá los horarios para no llegar tarde:

  • 19:00: Migrantes (Cumbia pop para arrancar la tarde)
  • 20:30: Rombai (El regreso del «fiesta»)
  • 21:20: Marité Berbel (Sello de identidad neuquina)
  • 22:00: Luciano Pereyra (El plato fuerte del folclore pop)
  • 00:00: Karina (Cierre a toda orquesta con «La Princesita»)

Además, al escenario mayor se subirán los ganadores del concurso Pre Confleuncia.

Clima en Neuquén: ¿Cómo estará la noche?

Para quienes planean bajar a la isla, el pronóstico anticipa una jornada ideal, aunque siempre conviene llevar un abrigo liviano para la madrugada:

  • Tarde: Se espera una máxima de 32°C, con cielo despejado.
  • Noche: Al momento de los shows centrales, la temperatura rondará los 22°C.
  • Viento: Se prevén ráfagas leves del sector suroeste, lo que refrescará el ambiente tras la caída del sol.

Horarios y Accesos a la Fiesta de la Confluencia 2026

Según detallaron desde la organización, la apertura de puertas se dará a partir de las 17. Los ingresos habilitados son dos, uno por calle Río Negro y otro por calle Linares. Para quienes tengan entrada preferencial, el ingreso será por Linares.

En cuanto a los cacheos, se darán en un doble operativo y estarán en los ingresos principales a la isla. Además, habrá personal municipal colocando pulseras de identificación a las infacias que vayan con el fin de localizar a sus padres en caso de que se pierdan.

Tambiè, anunciaron que habrá colectivos gratis al predio. Las unidades comienzan a salir desde el Parque Central (Mitre y Corrientes) a las 17:00 y funcionarán hasta las 03:00.


Temas

Fiesta de la Confluencia 2026

Karina

Luciano Pereyra

Neuquén

