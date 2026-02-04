¿Vas con infancias a la Fiesta de la Confluencia 2026?: el dato de las pulseras para cuidar a los más pequeños

El operativo busca proteger a los menores en caso de que se pierdan o alejen de sus familias. Foto: archivo Cecilia Maletti.

Por la enorme convocatoria de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 que se desarrollará este fin de semana, la municipalidad de Neuquén anunció que desplegará un operativo de seguridad para las niñas y niños que asistan al evento.

Dentro del predio, al lado de los accesos y tras pasar los cacheos por la calle Linares y por la Río Negro, estará personal de la Secretaría de Derechos Humanos colocando pulseras a los más chicos con el número de teléfono de los adultos a cargo.

La secretaria de DD. HH, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, explicó que habrán «40 personas por cada uno de los ingresos, con las remeras debidamente identificadas, solamente para atender a los menores que ingresan».

El operativo para cuidar a las infancias en la Fiesta de la Confluencia 2026: qué pasa si se pierde un niño

La secretaria afirmó que en este operativo participará la policía de la provincia y que busca revincular a los más chicos con sus familias «en caso de que, entre tanta cantidad de gente, se alejen o se pierdan». Aclaró también que las pulseras serán completamente gratis.

Además de ayudar para el reencuentro con sus adultos responsables, el espacio donde estarán los agentes municipales servirá como un punto de contención para las niñas y niños.

«Tenemos mesitas para las infancias con crayones y hojas, así dibujan, comen golosinas. Atendemos a los menores para que no se asusten y esperen a su familia”, dijo De Giovanetti.

La funcionaria afirmó que el servicio de seguridad también servirá para identificar la procedencia de quienes asisten al gran evento a través del código de área del teléfono.

La lista de elementos permitidos en el predio de la fiesta

Estos son los objetos que el personal de seguridad permitirá en el predio:

Higiene y Salud: Bloqueador solar, repelente de insectos (no en aerosol), alcohol en gel, maquillajes y productos de higiene femenina.

Mate y Agua: Equipo de mate completo y botellas plásticas transparentes (para cargar agua en los puntos de hidratación gratuitos).

Electrónica: Celulares, powerbanks (baterías recargables), cámaras digitales compactas y linternas.

Accesibilidad y Bebés: Coches de bebé y largavistas.

Mochilas: Se permiten mochilas y riñoneras de tamaño estándar (las mochilas grandes o de camping serán retenidas).

El mapa de la Fiesta de la Confluencia 2026: cuántos escenarios y accesos hay

Como ya publicó este medio, los shows musicales y espectáculos se dividirán en cuatro escenarios en el predio:

Escenario Confluencia (Principal): el de mayor tamaño, ubicado en el sector norte de la Isla 132. Es donde se presentarán Luck Ra, No Te Va Gustar, Angela Torres y Trueno.

Escenario Limay: situado en el corazón de la zona gastronómica y la feria Neuquén Emprende. Allí estarán Lit Killah y las bandas indie.

Escenario Kids: ubicado en el sector sur, integrado al área de recreación y cercano al brazo del río Limay.

Energy Arena: el espacio dedicado a la música electrónica y ritmos urbanos, ubicado cerca del acceso sur. Tocarán allí DJs como Kaala, Depascuale, Boris Louit, N!mo.

Habrá dos puentes de acceso a la Isla 132 que contarán con portales de entrada y puestos de cacheo de seguridad:

1.Ingreso por la calle Río Negro: es el portal principal. Allí se encuentran las ticketeras y el sector de instituciones, donde estará ubicado el stand de Diario RÍO NEGRO y RN Radio.

2.Ingreso por la calle Linares: recomendado para quienes llegan en transporte público y para quienes tengan acceso preferencial.