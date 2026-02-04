¿Sigue la lluvia para la Fiesta de la Confluencia?: cuándo vuelve el calor y qué pasa con el viento en Neuquén

Este miércoles llegó la lluvia a Neuquén, previo al inicio a la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. Hasta cuándo siguen las precipitaciones, el regreso del calor y qué va a pasar con el viento esta semana, según el pronóstico del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido alerta amarilla para toda la zona de la cordillera por lluvias.

Asimismo, el agua llegó al Alto Valle en horas de la mañana, mientras que el pronóstico marca que las lluvias persistirán durante toda la jornada.

Cómo va a estar el tiempo este jueves 5 de febrero

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó que mañana el cielo continuará nublado en parte, pero no pronosticó precipitaciones.

El día tendrá una máxima de 28°C, acompañado por una leve presencia del viento desde el sudoeste.

Por la noche, el cielo estará despejado, pero la mínima alcanzará los 10°C. Mientras tanto, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, y las ráfagas rozarán los 50 km/h.

Fiesta de la Confluencia: el fin de semana vuelve el calor ¿y la lluvia? a Neuquén

El viernes 6 el cielo estará despejado en su mayoría y la máxima será de 30°C, con poca presencia del viento desde el sudoeste. Por la noche, la mínima descenderá hasta los 11°C, casi sin incidencia del viento.

El sábado 7 marcará el regreso del calor a la región, con un sol radiante y una máxima de 35°C. El viento, por su parte, surcará desde el noreste a casi 20 km/h.

Por la noche, la máxima será de casi 20°C, mientras que el viento aumentará su incidencia con ráfagas de más de 50 km/h.

El domingo, mientras tanto, la máxima será de casi 40°C, en una jornada «inestable» con probabilidad de lluvias. El viento, por su parte, provendrá desde el sudoeste con ráfagas de más de 40 km/h.

Por la noche, la temperatura bajará hasta los 13°C, mientas que el viento cambiará de dirección hacia el oeste con ráfagas de más de 70 km/h.