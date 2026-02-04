Fiesta de la Manzana 2026: vuelve el concurso del peso a Roca, ¿cómo participar para ganar un auto 0KM?

En Roca ya se palpita la Fiesta de la Manzana 2026. Los últimos preparativos están en marcha y el predio está casi listo para darle apertura al segundo evento más esperado del Alto Valle, después de la Fiesta de la Confluencia 2026.

El mega festival de Roca que se realizará desde el 20 al 22 de febrero, contará con un increíble cronograma de actividades y concursos, algunos de ellos con increíbles premios.

Fiesta de la Manzana 2026: todos los detalles del tradicional concurso del peso

El municipio de Roca informó que en la nueva edición del Concurso Peso de la Manzana, los vecinos y vecinas van poder participar por un auto 0KM.

«Como en cada edición, el ganador/a será el concursante que más se aproxime al peso exacto de la manzana elegida» el sábado 21 en el Escenario Mayor de la Fiesta de la Manzana 2026.

Desde la organización explicaron que las personas interesadas en participar deberán completar un cupón digital y cumplir con los pasos que se indicarán en los próximos días en el sitio web del Municipio de Roca. Además informaron que se dispondrá una urna en el municipio para depositar allí un cupón física para las personas que no tengan acceso al digital.

«Próximamente se darán a conocer más detalles sobre cómo participar del sorteo de participantes de este importante Concurso», indicaron.

Por último anticiparon que el sorteo de concursantes y suplentes se realizará viernes 20 de febrero, el mismo se notificará directamente a cada persona sorteada y también se publicará el listado completo de titulares y suplentes para que puedan participar el día que se realice el concurso.

