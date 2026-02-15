Junín de los Andes celebra su 143° aniversario con un plan histórico: 100 cuadras de asfalto

En el marco de su 143° aniversario, Junín de los Andes atraviesa una sustancial transformación estructural. Con una población que ya alcanza los 23.000 habitantes —contando el área rural y comunidades mapuches del departamento Huiliches—, la ciudad pasó de una etapa de ordenamiento financiero a una de ejecución histórica de obra pública.

El inicio de la gestión del intendente Luis Madueño estuvo marcado por “la optimización de recursos y el pago de una deuda heredada de 800 millones de pesos”. “Cortamos el problema de raíz”, afirmó el jefe comunal al referirse a la regularización de la planta municipal y la eliminación de irregularidades en contrataciones.

Luis Madueño, intendente de Junín de los Andes.



Este orden permitió elevar la recaudación municipal del 40% al 60%. “El contribuyente paga cuando ve que su dinero vuelve a la calle en obras”, señaló Madueño.

Un plan de obras histórico



El gran hito de este año es el ambicioso plan de pavimentación que el municipio está llevando a cabo con la ayuda del gobierno provincial. Tras las primeras 10 cuadras en arterias clave como Coronel Suárez y La Madrid, se lanzó la licitación para 75 cuadras de pavimento flexible, que llegarán a 100. Las calles mencionadas forman parte del casco histórico, son arterias muy transitadas, escenario del Carnaval del Pehuén, del aniversario de la ciudad y la primera impresión que recibe el turismo.

Hubo reactivación de la adoquinera municipal, también con apoyo de la provincia. Esto permite mejorar calles con recursos locales, a menor costo y sin depender de proveedores externos, además genera trabajo local.

En cuanto a los espacios públicos, se puso en valor la costanera, la plaza central con nuevos juegos y el parque Vía Christi. Además, se anunció el proyecto para instalar las telecabinas donadas por el Cerro Chapelco para que lleguen hasta el Cristo.



En conjunto con el EPEN (Ente Provincial de Energía del Neuquén), se reemplazaron 1.200 luminarias LED y se avanza en la señalización turística. Asimismo, se proyecta una inversión de $3.000 millones para una nueva planta de efluentes, ante el colapso de la actual. Además se logró modernizar el 100% de los semáforos de la ciudad para optimizar el flujo vehicular y la seguridad peatonal.

El desafío habitacional



Junín es la cuarta localidad de Neuquén que más creció en la década, lo que genera una presión habitacional crítica. Tras entregar las primeras 50 viviendas y avanzar en otras 50 con Provincia, el municipio apunta a un proyecto disruptivo: un canje de tierras con el Ejército. Se busca adquirir las 126 hectáreas del sector denominado “El Tambo” para desarrollar cerca de 2.000 lotes.

El predio no solo busca soluciones habitacionales para empleados públicos y privados, sino también reservas para escuelas, centros de salud y destacamentos policiales.

Una forma de hacer política



Madueño, con 25 años de trayectoria como empleado municipal, destaca un cambio de paradigma en el gabinete. Por primera vez, todas las áreas están a cargo de profesionales, priorizando a jóvenes locales que regresan a la ciudad tras estudiar. Además la gestión cuenta con una mayoría de mujeres en roles de decisión real.



“Y no podemos dejar afuera la participación ciudadana. Escuchar es fundamental. El plan de asfalto fue consultado en audiencias públicas con los vecinos para priorizar los recorridos del colectivo y el acceso a centros de salud”, concluyó el intendente.