Incendios en el Parque Lanín por la tormenta: brigadistas y pobladores combatieron las llamas

Una alerta naranja por actividad eléctrica severa afectó a la cordilerra de Neuquén y derivó en focos de incendio en distintos puntos del Parque Nacional Lanín. Brigadistas, pobladores y organismos nacionales desplegaron operativos de monitoreo y control ante el riesgo de incendios forestales tras la caída de rayos.

Alerta naranja y riesgo de incendios forestales tras descargas eléctricas

Las autoridades informaron que las descargas eléctricas representan una causa natural frecuente de incendios forestales, en especial cuando se producen con escasa precipitación, una condición registrada durante la jornada de ayer.

Uno de los árboles afectados por las descargas eléctricas. Foto: gentileza.

Según el parte difundido por el Comando del Parque Nacional Lanín, tras el evento climático se recibieron denuncias por columnas de humo y focos ígneos en distintos puntos del área protegida, lo que activó recorridas terrestres y tareas de monitoreo aéreo.

Focos contenidos y operativos en distintos sectores del Parque Lanín

Uno de los focos se localizó en el sector de Las Coloradas, en la Población Antin, sobre el lago Huechulafquen, donde una cuadrilla de cinco combatientes y siete pobladores llegó al lugar luego de tres horas de desplazamiento a pie por el bosque.

En la zona de la Población Pampa Hernández, sobre el lago Paimun, se detectaron dos focos, de los cuales uno fue extinguido por pobladores, mientras que el restante continúa bajo monitoreo.

Otro incendio fue reportado en Yeguadas, en el sector de Valle Magdalena, con una superficie afectada de 0,67 hectárea. El foco está contenido y el origen aún está por determinar.

En el Puesto de Milla, en Ruca Choroy, el foco fue extinguido a las 18.05 del viernes, con una superficie afectada de 60 metros cuadrados, tras la intervención de brigadistas del ICE Central Norte y pobladores de la zona.

Monitoreo aéreo y acciones preventivas en la cordillera de Neuquén

El incendio en Cerro Cantala, también en el área del lago Huechulafquen, fue extinguido el viernes a las 20, luego de una intervención temprana realizada por pobladores que evitó la propagación del fuego en el sector.

Brigadistas, pobladores y Parques Nacionales desplegaron operativos de control. Foto: gentileza.

Tras las tareas en tierra, un avión observador con cámara 360° de la Administración de Parques Nacionales realizó vuelos de monitoreo para recabar información sobre las áreas afectadas y evaluar posibles rebrotes.

Las autoridades mantienen la vigilancia activa en sectores críticos del parque ante la persistencia de condiciones meteorológicas que pueden favorecer nuevos focos.