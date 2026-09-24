La Armada advirtió que son “prácticamente nulas” las posibilidades de encontrar a los kayakistas desaparecidos en Buenos Aires

Las posibilidades de encontrar con vida a los dos kayakistas desaparecidos frente a Santa Teresita son “prácticamente nulas”, según advirtió la Armada Argentina. El operativo en Buenos Aires continúa por agua, aire y tierra, aunque las condiciones meteorológicas complican las tareas.

El comandante del Área Naval Atlántica y jefe de la Base Naval Mar del Plata, contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn, explicó que el viento y el oleaje dificultan tanto la navegación como la detección de personas en el mar. La declaración fue realizada durante una conferencia de prensa este jueves.

Qué dijo la Armada sobre las posibilidades de encontrar a los kayakistas

“Por tablas que nosotros tenemos de búsqueda y rescate, las posibilidades de sobrevida ya son prácticamente nulas”, sostuvo Pérez Kühn al referirse al tiempo transcurrido y a las condiciones en las que se desarrolla el operativo.

En la zona se registran vientos superiores a 20 nudos, con ráfagas que llegaron a bordear los 60 kilómetros por hora. El fenómeno genera olas de entre 1,5 y 2 metros, una dificultad adicional para las embarcaciones y los equipos de búsqueda.

“Que haya esa intensidad de viento genera una altura de ola que hace muy difícil detectar un punto a flote en el mar. Los radares se saturan de falsos contactos porque son los rebotes sobre la ola”, explicó el contraalmirante.

Pérez Kühn detalló que una persona que se encuentre en el agua puede sobresalir apenas entre medio metro y 70 centímetros.

Cómo comenzó el operativo para buscar a los dos hombres desaparecidos

La emergencia se inició alrededor de las 8.30 del martes. Los dos hombres, de 43 y 64 años, se habían presentado previamente en una dependencia de la Prefectura Naval, donde fueron advertidos sobre la alerta meteorológica vigente antes de ingresar al mar en sus kayaks.

Unas dos horas después, uno de los kayakistas llamó para pedir auxilio. Informó que se encontraba a la altura de la calle 29, a unas dos millas náuticas de la costa y que no podía regresar por sus propios medios.

Tras el pedido de ayuda se activó el protocolo de búsqueda y rescate. La Armada desplegó una embarcación de superficie y un avión desde la Estación Aérea de San Fernando para realizar patrullajes en una zona afectada por lloviznas y techos bajos.

La búsqueda continúa para localizar las dos embarcaciones: un kayak Karku verde y otro modelo Escualo de color turquesa.