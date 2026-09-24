MasterChef Celebrity 2026 vuelve a Telefe: fecha, horario de estreno y los 24 famosos que competirán

MasterChef Celebrity regresa con otra edición a la pantalla de Telefe. En esta temporada, Wanda Nara estará nuevamente al frente de la conducción de un ciclo que sumará novedades en el jurado y reunirá a 24 famosos compitiendo en sus cocinas.

Dónde, cuándo y cómo ver el regreso del reality de cocina

Después de varias semanas de expectativa, Telefe confirmó que MasterChef Celebrity 2026 se estrenará el próximo lunes 28 de septiembre a las 22:00.

En esta nueva temporada, el jurado estará compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana quien llegó para reemplazar el lugar que dejó Donato De Santis.

Wanda Nara, por su parte, continuará al frente de la conducción, después de haber encabezado las últimas temporadas del formato.

El reality de cocina se transmitirá por televisión abierta a través de Canal 7 Neuquén y Canal 10 en Río Negro y la región del Comahue.

En cuanto al ámbito digital, se podrá seguir en vivo y a demanda vía streaming por la plataforma Pluto TV, así como mediante la app y el sitio web de MiTelefe. Asimismo, estará disponible en servicios de TV paga como Flow, DGO, Telecentro Play y Movistar TV.

Los 24 participantes de MasterChef Celebrity 2026

La producción apostó nuevamente por combinar personalidades de diferentes ámbitos. Entre los participantes se destacan reconocidas figuras del espectáculo, la música, el periodismo y el deporte: