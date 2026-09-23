Desesperada búsqueda de dos kayakistas en Buenos Aires: les advirtieron por el fuerte viento y aun así ingresaron al mar

Dos kayakistas de 43 y 64 años son buscados frente a las costas de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, luego de ingresar al mar y no poder regresar a la costa por el fuerte viento. De acuerdo con la información brindada por Prefectura, los dos hombres se habían presentado en la dependencia local antes de ingresar al agua y allí fueron advertidos sobre la imposibilidad de navegar por una alerta meteorológica.

La busqueda comenzó este martes cuando uno de los hombres logró comunicarse con la Prefectura y avisó que no podía volver a la playa por el mal tiempo. A través de una llamada indicó que estaba a unas dos millas náuticas de la costa, más de tres kilómetros mar adentro, a la altura de la calle 29.

Kayakistas desaparecidos en Santa Teresita: cómo es el operativo de Prefectura

El aviso activó rápidamente el operativo de búsqueda y rescate. Primero se dirigió hacia la zona una embarcación de superficie. Luego se incorporó el guardacostas GC-26 “Thompson”, que zarpó desde la Base Naval Mar del Plata para ampliar el área de rastrillaje.

Las tareas también se extendieron por tierra. Efectivos de Prefectura recorren las playas de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Mar de Ajó, además de sectores cercanos al arroyo San Clemente, en busca de cualquier indicio que permita encontrar a los hombres.

El operativo incluye embarcaciones, un avión y recorridas por las playas.

Para reforzar el despliegue, también intervino un avión de la Estación Aérea San Fernando, que realizó rastrillajes sobre el área pese a las dificultades climáticas. Desde el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata, además, se pidió colaboración a los buques pesqueros que navegaban por la zona para que prestaran atención ante cualquier posible señal.

Según informó Prefectura, durante el operativo se registraron fuertes vientos, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, además de lloviznas, baja visibilidad y una nubosidad que complicó los rastrillajes desde el aire.

Los datos difundidos sobre las embarcaciones indican que uno de los kayaks es un Karku de color verde y el otro un Escualo color turquesa. La Prefectura continúa reuniendo información que pueda servir para orientar los rastrillajes. En el hecho interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 de Mar del Tuyú, del Departamento Judicial Dolores.



