ANSES octubre 2026: cuánto cobra cada familia por la AUH y el plus para la Patagonia
ANSES confirmó las escalas oficiales de la Asignación Universal por Hijo para octubre 2026, mediante la Resolución 283/2026. Conocé cuánto se cobra en Río Negro, Neuquén y la Patagonia, los pagos directos y la Tarjeta Alimentar.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó, en el Anexo V de la Resolución 283/2026, la escala completa de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para octubre 2026, aplicando el reajuste mensual del 1,66% dictado por la fórmula de movilidad atada a la inflación de agosto.
El dato determinante de las AUH de ANSES para el público de la Patagonia radica en la confirmación del diferencial geográfico, por Zona 1: mientras en el régimen general la prestación bruta se ubica en $156.588, en distritos como Río Negro, Neuquén y el resto de la región sur el monto escala a $203.566 por hijo, impactando de lleno en la liquidación neta mensual directa y en los acumulados anuales.
ANSES: montos de la Asignación Universal por Hijo en Río Negro, Neuquén y la Patagonia
El esquema normativo de ANSES compensa el costo de vida diferencial en el sur del país mediante el coeficiente de la denominada Zona 1, que comprende a Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, junto al partido bonaerense de Patagones:
- AUH general por menor (resto del país): el valor bruto sube a $156.588. ANSES retiene el 20% ($31.317,60) y transfiere un haber directo de $125.270,40 por hijo.
- AUH diferencial en Zona 1 (Patagonia): el importe bruto mensual asciende a $203.566. Aplicada la retención preventiva del 20% ($40.713,20), el cobro directo en cuenta bancaria es de $162.852,80 por menor.
- Hijo con discapacidad en Zona general: escala a $509.863 brutos ($101.972,60 retenidos y $407.890,40 depositados en mano).
- Hijo con discapacidad en Zona 1: alcanza un bruto de $662.823 ($132.764,40 de retención y $531.057,60 directos en cuenta).
- Complemento Leche (Plan 1000 Días): sube por movilidad a $59.063 para niños de hasta 3 años.
- Tarjeta Alimentar: se liquida de forma automática por $72.250 (un hijo), $113.299 (dos hijos) y $149.425 (tres o más hijos), partida que no cuenta con actualización por movilidad.
Retención del 20% y cruce digital de Capital Humano: qué cambia para cobrar la Libreta AUH en ANSES
El pago de la Asignación Universal por Hijo se divide, tradicionalmente, entre el 80% de acreditación mensual y el 20% que se acumula hasta validar las condicionalidades de salud y escolaridad.
En este punto conviven dos realidades de gestión operativa:
- Cobro del acumulado en octubre 2026: quienes presentaron el formulario físico o digital de la Libreta AUH, durante agosto, percibirán este mes el monto anual devengado que estaba reservado en ANSES.
- Implementación de la Resolución 508/2026: aunque la norma ya habilitó el cruce informático seguro entre el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Educación y el Ministerio de Salud para que la regularidad escolar y las vacunas de menores de 5 a 17 años se certifiquen sin intermediarios ni traslados, el sistema técnico aún no anunció su fecha de puesta en marcha plena en la red pública.
- Cobro al 100% en primera infancia: se ratifica que aquellos menores de hasta 4 o 5 años, que ya tienen validados sus controles médicos de manera automática, perciben la totalidad de la prestación sin quitas preventivas.
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