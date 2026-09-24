ANSES octubre 2026: cuánto cobra cada familia por la AUH y el plus para la Patagonia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó, en el Anexo V de la Resolución 283/2026, la escala completa de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para octubre 2026, aplicando el reajuste mensual del 1,66% dictado por la fórmula de movilidad atada a la inflación de agosto.

El dato determinante de las AUH de ANSES para el público de la Patagonia radica en la confirmación del diferencial geográfico, por Zona 1: mientras en el régimen general la prestación bruta se ubica en $156.588, en distritos como Río Negro, Neuquén y el resto de la región sur el monto escala a $203.566 por hijo, impactando de lleno en la liquidación neta mensual directa y en los acumulados anuales.

ANSES: montos de la Asignación Universal por Hijo en Río Negro, Neuquén y la Patagonia

El esquema normativo de ANSES compensa el costo de vida diferencial en el sur del país mediante el coeficiente de la denominada Zona 1, que comprende a Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, junto al partido bonaerense de Patagones:

AUH general por menor (resto del país) : el valor bruto sube a $156.588. ANSES retiene el 20% ($31.317,60) y transfiere un haber directo de $125.270,40 por hijo.

: el valor bruto sube a $156.588. retiene el 20% ($31.317,60) y transfiere un haber directo de $125.270,40 por hijo. AUH diferencial en Zona 1 (Patagonia) : el importe bruto mensual asciende a $203.566. Aplicada la retención preventiva del 20% ($40.713,20), el cobro directo en cuenta bancaria es de $162.852,80 por menor.

: el importe bruto mensual asciende a $203.566. Aplicada la retención preventiva del 20% ($40.713,20), el cobro directo en cuenta bancaria es de $162.852,80 por menor. Hijo con discapacidad en Zona general : escala a $509.863 brutos ($101.972,60 retenidos y $407.890,40 depositados en mano).

: escala a $509.863 brutos ($101.972,60 retenidos y $407.890,40 depositados en mano). Hijo con discapacidad en Zona 1 : alcanza un bruto de $662.823 ($132.764,40 de retención y $531.057,60 directos en cuenta).

: alcanza un bruto de $662.823 ($132.764,40 de retención y $531.057,60 directos en cuenta). Complemento Leche (Plan 1000 Días) : sube por movilidad a $59.063 para niños de hasta 3 años.

: sube por movilidad a $59.063 para niños de hasta 3 años. Tarjeta Alimentar: se liquida de forma automática por $72.250 (un hijo), $113.299 (dos hijos) y $149.425 (tres o más hijos), partida que no cuenta con actualización por movilidad.

Retención del 20% y cruce digital de Capital Humano: qué cambia para cobrar la Libreta AUH en ANSES

El pago de la Asignación Universal por Hijo se divide, tradicionalmente, entre el 80% de acreditación mensual y el 20% que se acumula hasta validar las condicionalidades de salud y escolaridad.

En este punto conviven dos realidades de gestión operativa: