ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

ANSES octubre 2026: cuánto cobra cada familia por la AUH y el plus para la Patagonia

ANSES confirmó las escalas oficiales de la Asignación Universal por Hijo para octubre 2026, mediante la Resolución 283/2026. Conocé cuánto se cobra en Río Negro, Neuquén y la Patagonia, los pagos directos y la Tarjeta Alimentar.

Te puede interesar

Daniela Castro

Por Daniela Castro

Asignación Universal por Hijo ANSES en octubre 2026.-

Asignación Universal por Hijo ANSES en octubre 2026.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó, en el Anexo V de la Resolución 283/2026, la escala completa de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para octubre 2026, aplicando el reajuste mensual del 1,66% dictado por la fórmula de movilidad atada a la inflación de agosto.

El dato determinante de las AUH de ANSES para el público de la Patagonia radica en la confirmación del diferencial geográfico, por Zona 1: mientras en el régimen general la prestación bruta se ubica en $156.588, en distritos como Río Negro, Neuquén y el resto de la región sur el monto escala a $203.566 por hijo, impactando de lleno en la liquidación neta mensual directa y en los acumulados anuales.

ANSES: montos de la Asignación Universal por Hijo en Río Negro, Neuquén y la Patagonia

El esquema normativo de ANSES compensa el costo de vida diferencial en el sur del país mediante el coeficiente de la denominada Zona 1, que comprende a Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, junto al partido bonaerense de Patagones:

  • AUH general por menor (resto del país): el valor bruto sube a $156.588. ANSES retiene el 20% ($31.317,60) y transfiere un haber directo de $125.270,40 por hijo.
  • AUH diferencial en Zona 1 (Patagonia): el importe bruto mensual asciende a $203.566. Aplicada la retención preventiva del 20% ($40.713,20), el cobro directo en cuenta bancaria es de $162.852,80 por menor.
  • Hijo con discapacidad en Zona general: escala a $509.863 brutos ($101.972,60 retenidos y $407.890,40 depositados en mano).
  • Hijo con discapacidad en Zona 1: alcanza un bruto de $662.823 ($132.764,40 de retención y $531.057,60 directos en cuenta).
  • Complemento Leche (Plan 1000 Días): sube por movilidad a $59.063 para niños de hasta 3 años.
  • Tarjeta Alimentar: se liquida de forma automática por $72.250 (un hijo), $113.299 (dos hijos) y $149.425 (tres o más hijos), partida que no cuenta con actualización por movilidad.

Retención del 20% y cruce digital de Capital Humano: qué cambia para cobrar la Libreta AUH en ANSES

El pago de la Asignación Universal por Hijo se divide, tradicionalmente, entre el 80% de acreditación mensual y el 20% que se acumula hasta validar las condicionalidades de salud y escolaridad.

En este punto conviven dos realidades de gestión operativa:

  1. Cobro del acumulado en octubre 2026: quienes presentaron el formulario físico o digital de la Libreta AUH, durante agosto, percibirán este mes el monto anual devengado que estaba reservado en ANSES.
  2. Implementación de la Resolución 508/2026: aunque la norma ya habilitó el cruce informático seguro entre el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Educación y el Ministerio de Salud para que la regularidad escolar y las vacunas de menores de 5 a 17 años se certifiquen sin intermediarios ni traslados, el sistema técnico aún no anunció su fecha de puesta en marcha plena en la red pública.
  3. Cobro al 100% en primera infancia: se ratifica que aquellos menores de hasta 4 o 5 años, que ya tienen validados sus controles médicos de manera automática, perciben la totalidad de la prestación sin quitas preventivas.


Temas

Anses

Asignación Universal por Hijo

Asignaciones

Patagonia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó, en el Anexo V de la Resolución 283/2026, la escala completa de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para octubre 2026, aplicando el reajuste mensual del 1,66% dictado por la fórmula de movilidad atada a la inflación de agosto.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén