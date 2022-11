La denuncia por la usurpación «vip» en el cerro Otto no avanzó en la justicia

Las usurpaciones de tierras son un problema histórico en Bariloche. Muchas personas deciden tomar un lote porque, a veces, es la única alternativa que tienen para acceder a un pedazo de tierra donde poder vivir en una ciudad con un grave déficit habitacional, con el riesgo que implica exponerse a una causa penal. También hay personas que especulan con la toma de tierras.

El gobierno municipal denuncia casi de inmediato cuando se trata de tomas de tierras en los barrios del Alto de la ciudad. En otros casos, no reacciona con la misma rapidez. Esta semana se conoció el resultado del allanamiento que el juez Ricardo Calcagno autorizó en un predio municipal, ubicado a pocos metros del complejo Piedras Blancas, en la ladera norte del cerro Otro.

Según informaron desde la municipalidad, inspectores detectaron doce construcciones ilegales edificadas en una zona prohibida porque están por sobre la cota 900. Hallaron hasta un complejo de cabañas que se ofrecían como alquiler turístico y sobre el que pesaba desde hace un año una sentencia del juez de Faltas municipal Gustavo Contín que ordenaba su demolición. Pero como el caso se judicializó la orden quedó en el freezer. Contín le había impuesto una multa de 160.000 pesos y otra de 20.000 por alquilar las cabañas para turismo sin tener ninguna habilitación.

La municipalidad presentó dos denuncias en el Ministerio Público Fiscal. Desde la Secretaría Legal y Técnica del municipio informaron días atrás a RÍO NEGRO que habían hecho una denuncia de usurpación y estragos que fue desestimada. Y aseveraron que habían formulado otra por estafa con la venta de lotes que estaba en etapa de investigación.

No son las únicas acciones que promovieron. Dijeron que habían iniciado un juicio por reivindicación del dominio del lote municipal, donde está el complejo de cabañas. También, interpusieron un amparo ambiental y solicitaron medidas cautelares.

Un caso emblemático

En el primer caso, la municipalidad denunció por usurpación a Alexis Verhagen, que construyó cabañas en ese lugar del cerro Otto de alta vulnerabilidad ambiental por la fragilidad del terreno de pronunciado desnivel. Se trata de una zona que está por encima de la cota 900, donde la normativa vigente no autoriza construir. Sin embargo, la fiscal Alejandra Bartolomé desestimó y archivó el 5 de abril pasado la denuncia.

La secretaria Legal y Técnica del municipio, Mercedes Lasmartres, pidió la revisión de esa decisión. La fiscal jefa Betiana Cendón revisó y confirmó lo dispuesto por Bartolomé.

“Coincido con la Fiscal interviniente en relación a que las constancias del legajo no acreditan de modo fehaciente el despliegue por parte del denunciado de alguno de los medios comisivos que el delito de usurpación requiere para su configuración”, sostuvo Cendón.

“Efectivamente, tal como lo sostiene la denunciante (por Lasmartres), se ha constatado la apertura de un camino y el emplazamiento de construcciones en el lugar, pero estas circunstancias, por sí solas, no implican un accionar clandestino tendiente a despojar al municipio de la posesión o tenencia del inmueble”, observó.

“En este punto, he de destacar que la ubicación del inmueble no puede ser configurativa del referido medio comisivo, máxime cuando no obran en el legajo evidencias que acrediten el despliegue de actos posesorios por parte de la Municipalidad de Bariloche con anterioridad al ingreso de la persona denunciada”, sostuvo la fiscal jefa.

Citó la declaración de un testigo, domiciliado hace 10 años en inmediaciones del inmueble en disputa, quien señaló que hace aproximadamente 5 años veía “habitualmente la camioneta de Verhagen en el barrio y que desde entonces éste comenzó a construir”.

Inspectores municipales allanaron el miércoles con una orden judicial el lote municipal y detectaron 12 construcciones ilegales en el cero Otto. (foto de archivo)

Se durmieron y se vencieron los plazos

“De modo que no puede endilgársele al nombrado una conducta clandestina, pues ha quedado claro que no ocultó su accionar, sino que lo desplegó a la vista de terceros. Tal circunstancia, por sí sola, me permite descartar la relevancia penal del hecho denunciado por ausencia de los elementos típicos”, afirmó Cendón.

“A ello cabe agregar que el denunciado habría adquirido en buena fe el inmueble (o al menos no contamos con elementos que permitan afirmar lo contrario), con lo cual obró en el convencimiento de que contaba con el derecho para realizar modificaciones en el terreno”, planteó. Y descartó que el denunciado haya actuado con intencionalidad.

“Aún dándole crédito a la posición esgrimida por la denunciante, es decir, aún si pudiésemos afirmar que existió un ingreso clandestino al predio y un despojo de la posesión o tenencia que ostentaba la Municipalidad, lo cierto es que el transcurso del tiempo impide la puesta en marcha de una investigación en esta sede en función de la prescripción de la acción penal”, advirtió Cendón.

“De modo que, encontrándose acreditado a través de una constatación notarial que Verhagen reside en el lugar y tiene emplazada su vivienda al menos desde el día 23 de octubre de 2017, pues entonces la acción penal que nace del delito de usurpación ha fenecido, teniendo en cuenta que prescribe una pena máxima de tres años de prisión y que no han existido actos interruptivos”, concluyó Cendón, en su dictamen del 30 de agosto último.

Otro caso con pocas posibilidades de prosperar

En otro caso, la municipalidad denunció a dos personas domiciliadas en El Bolsón por haber intentado vender como propio un lote de 500 metros cuadrados en el cerro Otto por la suma de 2.000.000 de pesos por Facebook.

El 5 de agosto pasado, el juez Calcagno admitió los cargos contra las dos personas denunciadas y habilitó la investigación del caso. Según la denuncia, la publicación se hizo desde el 1 de agosto del 2021 hasta el 1 de octubre del año pasado. “Oportunidad vendo lote de 500 metros cuadrados en el cerro Otto Bariloche ideal para inversión, solo verdaderos interesados, valor 2.000.000”, indicaba el aviso en Facebook.

El fiscal del caso Tomás Soto señaló que el lote ofrecido, según la nomenclatura catastral, “pertenece al municipio de Bariloche”. Y calificó el hecho denunciado como estelionato en grado de tentativa. Fuentes judiciales informaron que el fiscal ya solicitó a la Oficina Judicial que fije fecha para audiencia, porque pedirá el sobreseimiento de las personas sospechadas.