Fiesta de la Confluencia en Neuquén: un repaso de los artistas que colmaron de música el escenario de la Isla 132

El municipio de Neuquén confirmó la fecha para el evento más convocante de la Patagonia: la Fiesta de la Confluencia 2026. En la edición del año pasado, más de 60.000 turistas recorrieron por día la Isla 132. Te dejamos acá un repaso de los artistas que se subieron al escenario y llegaron de música el Paseo de la Costa.

La Fiesta Nacional de la Confluencia, que sucede cada febrero a orillas del río Limay, al sur de la ciudad de Neuquén, es, desde ya varios años, una de las grillas de verano más esperada. Durante la edición 2025, varios artistas formaron parte del line up: Soledad, Los Auténticos Decadentes, Turf, Ke Personajes, Tiago PZK, Los Palmeras, La Vela Puerca y Las Pelotas, Valentino Merlo, The La Planta, Angela Leiva, Indios, Natalie Pérez y Juan Fuentes fueron algunos de ellos.

Además, participaron artistas de carácter internacional como Juanes y María Becerra.

Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: fechas y detalles del evento más esperado de la Patagonia

Desde el municipio de Neuquén confirmaron Diario RÍO NEGRO que será durante el primer fin de semana de febrero: del jueves 5 al domingo 8.

Además, anunciaron que la presentación oficial del evento, y la grilla de artistas, será el próximo 22 de septiembre. El lugar para realizar este mega evento será, como ya es tradición, la Isla 132. El Paseo de la Costa se prepara para recibir artistas, turistas y mucha alegría.