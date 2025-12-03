Concurso de ideas emprendedoras en la Fiesta de la Manzana 2026: cómo anotarte para competir por premios de hasta $2 millones

Estamos a punto de cerrar el año y en Roca ya comenzaron los preparativos para celebrar la edición 2026 de la Fiesta de la Manzana. El segundo festival más esperado del Alto Valle, después de laFiesta de la Confluencia de Neuquén, ya tiene artistas confirmados y ahora la organización lanzó unconcurso para premiar a los emprendedores de la región al que ya te podes anotar, mirá cómo.

El municipio de Roca lanzó una convocatoria para participar del Concurso de Ideas Emprendedoras que formará parte de la Fiesta de la Manzana 2026. Explicaron que se trata de una iniciativa que tiene como objetivo de «dar a conocer y visibilizar el potencial emprendedor de la zona».

La elección del emprendimiento ganador del concurso se realizará, como es usual, lo hará el público mediante votación online y a los ganadores se les otorgará increíbles premios que estarán «destinados a fortalecer los proyectos seleccionados, incentivando la innovación y la creación de negocios locales». La organización informó que el primer puesto recibirá $2.000.000, el segundo $1.500.000 y el tercero $850.000.

Fiesta de la Manzana 2026: cómo anotarte al concurso de emprendedores

Los/as emprendedores/as interesadas en el concurso deberán completar el siguiente formulario: https://bit.ly/ideasemprendedorasFNM2026. El mismo estará disponible hasta el 15 de diciembre de 2025 a las 13.

Una vez finalizado el periodo de inscripción, los organizadores de la Fiesta de la Manzana se encargarán de hacer una evaluación de todas las postulaciones para seleccionar a los finalistas.

Quienes fueron seleccionados como finalistas deberán realizar un video explicativo en el que describan el emprendimiento y su propuesta de valor. El video es para difundir las ideas emprendedoras participantes, la cual se publicará previo a la fiesta en las redes sociales y el sitio web del Municipio de Roca.

Es importante que tengan en cuenta que las y los finalistas deberán asistir de manera obligatoria el día de la premiación que se hará durante la Fiesta de la Manzana, en caso no estar presente, se considerará que ha desistido voluntariamente del premio.

Fiesta de la Manzana 2026: requisitos para el concurso de emprendedores

Entre los requisitos excluyentes para el concurso de emprendedores de la Fiesta de la Manzana, el municipio precisó que las personas deben:

Ser mayor de 18 años.

Ubicación geográfica: pertenecer al Valle de Río Negro.

Contar con una idea con prototipo o un emprendimiento en marcha.

Completar el formulario de inscripción

Cumplir con al menos uno de los siguientes valores: TRIPLE IMPACTO (emprendimiento que cumple en forma simultánea los requisitos ambientales, económicos y sociales); VALOR AGREGADO EN ORIGEN (entendido como el desarrollo del proceso productivo de principio a fin localmente); INNOVACIÓN (uso de nuevas tecnologías, diversificación de productos, reformulación de técnicas tradicionales); TECNOLOGÍA 4.0 (soluciones enfocadas en la automatización, datos en tiempo real e interconectividad) y REVALORIZACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL.

Para más consultas pueden comunicarse de lunes a viernes de 8 a 13 por WhatsApp al 2984586449, o por correo a usepemprende@gmail.com.-