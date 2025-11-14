La fiesta nacional Tremn Tahuen convoca a los músicos folklóricos en Cutral Co: llegan Soledad y Sergio Galleguillo

El tradicional encuentro folklórico de músicos de la Patagonia denominado Tremn Tahuen llega a su 38° edición en Cutral Co. Desde esta noche y hasta el domingo, subirán al escenario las y los artistas locales, regionales y nacionales en el centro cultural de Cutral Co, con entrada libre y gratuita, a partir de las 19. En el exterior del parque de la Ciudad, estará montada la globa con el segundo escenario y los puestos de comida para disfrutar. Llegarán los artistas Lázaro Caballero, Soledad y Sergio Galleguillo.

La apertura está prevista para hoy, a las 19 -aunque el parque de la Ciudad estará abierto desde las 18:30- con el acto oficial. Como ya es tradición se entonará el himno del Tremn Tahuen, con la interpretación de la cantante local Fabiana Sánchez y el recitado del locutor Daniel Vico; además de los himnos nacional y provincial, con la participación de la Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico -OORS- como invitada.

El escenario del centro cultural José Héctor Rioseco tiene una amplia grilla que intercalará la música con la danza.

La apertura será con el ballet folklórico municipal de Cutral Co; luego llegará la solista Sofía Quezada Yáñez; Confluencia Dúo; el recitador Claudio Hermosilla; el dúo Corazón Tempranero; Pu Awka Dúo; danzas de Agitando Pañuelos; y Facundo Juncos. El dúo Los Acuña; la Acústica Folk; Huellas Sureñas Danza; el cantor neuquino Atilio Alarcón; el dúo El Despojo; Danza y Pasión; y el solista Facundo Díaz. El cierre de este viernes estará a cargo de Lázaro Caballero.

El ballet municipal brindará su propuesta. (Foto: archivo)

Soledad se presentará el sábado

Para el sábado -también desde las 19, el escenario lo abrirá Kutral Fem Danza; le seguirán Juan Manuel Estévez (solista); Trabú (Dúo); Rodrigo Javier; Origo Inis (grupo); Nicolás Pérez Grupo; la danza con Petrolero Argentino; el recitador Ángel Echaures; Pablo Rozas (solista); y la agrupación Ñuque Mapu.

La Telesita aportará la danza; luego la grilla incluye a Folklore de Norte a Sur; La Chinita Tapia; el taller de Adultos Mayores Viento Sureño y el solista Juan Cruz Gutiérrez. La velada del sábado la cerrará la cantante nacional Soledad, que volverá a Cutral Co después de varios años.

El domingo -también desde las 19- será el turno de El Elion Danza; el solista Damián Villegas; el recitador Leandro Lillo; el grupo Los Campos; el solista Rodrigo Rojas; Vero Silva; la agrupación El Candil. Después subirá la revelación del Pichi Tremn Tahuen; seguida de Caterina Lopez; Los Primos; Matías Rivas.

El campeón nacional de malambo Máximo Ramírez antecederá a la cantante Fabiana Sánchez. Nuevos Aires; y Pía Mieres. El cierre de la noche del domingo será con Sergio Galleguillo.

Toda la actividad está organizada por la subsecretaría de Cultura del municipio. Como ocurre en todas las ediciones, la entrada es libre y gratuita.