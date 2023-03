La granja con gripe aviar de Senillosa tiene 29 mil aves: habrá sacrificio sanitario

En Neuquén, se confirmaron hasta el momento casos de gripe aviar en Laguna Blanca, en Zapala, y otro en San Patricio del Chañar. Anoche, se sumó Senillosa, que se conoció que fue en un establecimiento con ponedoras.

La secretaría de Gobierno y Producción de la localidad, Elba Espinoza, precisó a RÍO NEGRO que se detectó en una granja que se dedica a aves de recría y producción de huevos. Detalló que tiene 7 mil ponedoras y 22 mil pollitos bebes de ponedoras. Una fuente del Senasa aclaró que no se puede dar un número.

Espinoza indicó que tras la detección, anoche, se inició un trabajo junto al Senasa, personal de salud, de la subsecretaría de Producción de la provincia, y del área Vectores y Producción del Municipio.

“Ahora viene el sacrificio de los animales”, señaló Espinoza, aunque aclaró que las acciones a seguir se definen con más precisión, esta mañana, en una reunión que se lleva a cabo en la localidad.

El lugar es un establecimiento con cuatro galpones. Se supo que el sitio comercializaba en Senillosa. Dijo que en la localidad hay otros establecimientos, aunque no son cercanos del sitio donde se detectó la enfermedad.

La funcionaria recordó que la gripe aviar no se contagia por el consumo del producto. «Es importante aclarar que, por el momento, la enfermedad no se transmite a las personas por medio del consumo de carne aviar y sus subproductos, por lo que no hay peligro en la ingesta de estos alimentos”, informaron desde el ministerio de Salud de Neuquén, al registrarse el primer diagnóstico positivo.