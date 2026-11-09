La historia de Marta, la residente de 78 años que hizo emocionar al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

La visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole dejó este lunes escenas de profunda emoción, pero ninguna tan intensa como el cruce entre el Pontífice y Marta, una de las residentes más antiguas de la histórica institución del sur bonaerense.

A punto de cumplir 79 años, la mujer fue elegida para representar a los 400 pacientes con patologías severas que alberga el hogar y protagonizó el momento más íntimo de la jornada al entregarle su propia biografía al líder de la Iglesia Católica.

Una historia de resiliencia y el refugio en Claypole

Nacida en Entre Ríos y criada en la localidad de María Grande, Marta debió enfrentar una vida atravesada por la adversidad desde la cuna. Ciega de nacimiento y con secuelas de parálisis cerebral que dificultaron su movilidad desde pequeña, sufrió el abandono de su madre antes de cumplir años, quedando bajo el cuidado exclusivo de su padre y sus hermanos.

Las dificultades para encontrar contención marcaron sus primeros años entre hospitales y tratamientos: «De tanto andar y no encontrar nada, me sentía rechazada», relató con la voz quebrada.

Todo cambió cuando las puertas del Cottolengo se abrieron para ella. «El Cottolengo para mí fue un faro de luz. No solo un lugar para vivir, sino un lugar donde fui recibida, alojada y querida», definió sobre la institución que hoy asiste a cientos de personas.

Aunque no ve, logró dominar el manejo de su silla de ruedas dentro del predio y se ganó el cariño de trabajadores y voluntarios por su simpatía inagotable.

El regalo al Papa y la respuesta de León XIV

Marta plasmó todo su recorrido vital en un libro autobiográfico con un claro objetivo solidario: inspirar a otros y dejar en claro que la discapacidad no anula el derecho a la dignidad.

Durante el acto central, se acercó al Pontífice para entregarle un ejemplar en mano: «Quiero que pueda servir a otras personas que viven en una situación parecida, que sepan que no están solas. Que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas», le expresó emocionada.

Visiblemente conmovido por el relato y la fuerza de la residente, León XIV se inclinó para saludarla de cerca y le obsequió un rosario bendecido: «Su vida es un milagro de Dios… Muchas gracias», le respondió el Santo Padre, cerrando un momento inolvidable que quedará grabado en la historia del partido de Almirante Brown.