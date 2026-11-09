Papa León XIV en el Cottolengo: “El progreso de una nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad”

El papa León XIV visitó este lunes el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el conurbano bonaerense, una institución dedicada a acompañar a personas con discapacidad.

Allí dejó uno de los mensajes más fuertes de su paso por el país: “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”.

Lo dijo ante residentes, trabajadores, religiosos, familiares y voluntarios del hogar, después de escuchar los testimonios de Marta y Norma, dos mujeres que viven en la institución.

El Papa retomó esos testimonios en su discurso. Destacó que Marta, con su vida y con el libro que escribió, muestra que estos lugares “no descartan a las personas, sino que las incorporan a la vida social”, y que, como contó Norma, hacen sentir a quienes llegan “recibidas, cuidadas y queridas tal cual son”.

El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales. Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y qué es lo realmente importante en la vida. #ViajeApostólico #Argentina — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 9, 2026

También citó a su predecesor San Juan Pablo II, quien sostuvo que quienes “deben padecer algún impedimento físico o espiritual deben reconocerse como amigos de Jesús, como amados especialmente por Él”.

El mensaje del Papa León XIV contra el “culto de la apariencia” y el éxito económico

El pontífice sostuvo que los valores de dignidad, integración y amistad fraterna de lugares como el Cottolengo “tienen mucho que decir a nuestras sociedades, a menudo llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física”.

Dirigiéndose a los residentes, agregó: “Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”, porque pueden ayudar a no olvidar “cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano”.

León XIV definió al hogar como “una comunidad fraterna de puertas abiertas” y recordó que su fundador, San Luis Orione, quiso que se lo conociera como la “ciudad de la caridad”.

Después expresó su deseo para el país: “Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”. Además, pidió que en el país “se fragüe una nueva generación de santos de la caridad”.

Kicillof recibió al Papa en el Cottolengo y le regaló un mate

A su llegada, el gobernador bonaerense Axel Kicillof lo recibió con un “Bienvenido al suelo de la provincia de Buenos Aires, padre” y le regaló un mate con la inscripción “León XIV”.

El encuentro se dio un día después de que el Papa se reuniera con Javier Milei en la Casa Rosada. Según fuentes vaticanas citadas por Infobae, unas 3.000 personas lo escucharon dentro del centro y más de 100.000 lo acompañaron en el recorrido.

De acuerdo con Infobae, el Gobierno nacional mantenía con el Cottolengo una deuda de 828 millones de pesos, en medio de un embargo judicial, que fue saldada pocos días antes de la llegada del pontífice.

Al cierre, León XIV recordó que en la capilla del hogar se conserva la reliquia del corazón de Don Orione. Luego regresó a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar misa en el Monumento de los Españoles.