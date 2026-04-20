La influencia de la familia Torres en la música argentina: un legado que perdura

Durante 50 años, Lolita Torres conquistó escenarios y pantallas en Argentina y en el exterior con su talento. Jamás imaginó que su pasión por el arte inspiraría a hijos y nietos que lograrían ganarse un espacio en la música popular. Así, el apellido Torres es sinónimo de música en Argentina.

Diego Torres siguió los pasos de su madre en la actuación, pero poco a poco también encontró su lugar en la música como cantautor y productor. Su carrera incluye diez álbumes de estudio, múltiples Discos de Oro y Multiplatino, y premios Latin Grammy, Gardel y MTV.

Sus hits como «Color Esperanza», «Tratar de estar mejor», «Penélope» y «Sueños» forman parte de la banda sonora de América Latina. Compartió escenario con Rubén Blades, Mercedes Sosa, Juan Luis Guerra, Carlos Santana y Carlos Vives, entre otros, y cosechó récords de presentaciones consecutivas en Luna Park y llenos totales en River y Vélez.

Diego Torres incursionó en la actuación y poco a poco, en la música. Foto: gentileza

Su último disco incluye la canción «Leyes de la Vida», que compuso junto a su sobrino Benjamín Torres, de 28 años que también se dedica a la música y hoy recorre la Patagonia en un camión Mercedes Benz 1114 que heredó de su abuelo. Este tema fue grabado junto a Ángela Torres y presentado en los dos shows que el cantante brindó en el Movistar Arena, durante el cierre de su exitosa gira por Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, México, Uruguay y distintas ciudades estadounidenses.

“Qué locas son las leyes de la vida. Se nos agota el tiempo y así se van los días. Costumbres del ayer, momentos en familia y, aunque no estemos todos, el corazón no olvida”, dice una de las estrofas que cantan los tres artistas.

Benjamín Torres lanzó «Espinas» en 2024. Foto: gentileza

“Es una historia hermosa que empezó tomando unos mates en casa con Benja y surgió la chance de trabajar juntos. Él me contaba que tenía una una idea dando vueltas con hacer algo familiar, de valorar las cosas a tiempo, nos mostramos un par de canciones y le empezamos a dar forma”, explicó Diego en una entrevista.

Ángela también heredó una voz privilegiada y en un breve lapso, se convirtió en una estrella pop. Es sobrina de Diego Torres e hija de la actriz Gloria Carrá. En 2025, lanzó su disco debut “No me olvides” y acaba de llenar el Teatro Gran Rex donde no faltaron canciones como “Oops!”, “No me olvides” y “Favorita”.

Benjamín, su primo, también intenta construir su propio camino en la música. Incursionó cuando tenía apenas 17 . Empezó cantando en bandas de cumbia en bares o en boliches de la costa atlántica y participaba de shows. Pero poco a poco, se animó a componer sus propias canciones y para otros artistas.

En 2024 lanzó «Espinas», su único disco hasta ahora, compuesto por 15 temas. Sin embargo, tras su viaje por todo el país que arrancó el 16 de marzo y no tiene fecha de cierre pretende registrar algunas de sus experiencias con canciones nuevas.

Benjamín Torres lanzó «Espinas» en 2024. Foto: gentileza

En una entrevista con diario RÍO NEGRO, definió su música como una fusión de todo lo escuchado durante su crianza: folclore y cumbia santafesina y, por parte de su abuela materna, la impronta andaluza.