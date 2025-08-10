La lluvia se adueña de la Patagonia: ¿cuáles son las zonas de Neuquén y Río Negro bajo alerta este domingo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reiteró la alerta por intensas lluvias para este domingo en varias provincias de la Patagonia. Las precipitaciones marcarán el final del día y podrían anticipar el inicio de la semana, pero mientras tanto te contamos cuáles son las zonas de Neuquén y Río Negro bajo alerta.

El organismo nacional reiteró que las provincias de la Patagonia bajo alerta son, por ahora, Chubut, Neuquén y Río Negro.

En este sentido detalló que «se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual». Además resaltó que «no se descarta que los fenómenos sean en forma de nieve en las zonas más altas».

Zonas de Neuquén y Río Negro bajo alerta por lluvia

En la provincia de Neuquén la zona donde se registrará mayor intensidad de lluvia es la de Los Lagos, afectando a ciudades como Villa La Angostura.

En tanto en la provincia de Río Negro, la lluvia alcanzará a las zonas de Bariloche, Cordillera de Pilcaniyeu y Cordillera de Ñorquincó.

Mapa de lluvias

Para ambas regiones las precipitaciones comenzarán a sentirse con mayor fuerza durante el atardecer y se mantendrá toda la noche, incluso hasta el lunes.