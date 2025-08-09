Los peores horarios de la lluvia este domingo en Neuquén y Río Negro: ¿El agua se queda todo el lunes?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por lluvias en Neuquén y Río Negro. El agua empezará a caer este domingo y se extenderá hasta el lunes. Los peores horarios y las zonas afectadas.

Para mañana, el organismo indicó precipitaciones con valores de acumulación entre 15 y 30 milímetros, y que además no se descarta que los fenómenos sean en forma de nieve en las zonas más altas.

En Neuquén, la alerta afecta a la región de Los Lagos, mientras que en Río Negro abarca a Bariloche y las zonas cordilleranas de Pilcaniyeu y Ñorquincó. Según detalló el SMN, las primeras gotas caerán en horas de la noche.

Foto: SMN.

Alerta amarilla por lluvias este lunes en toda la cordillera de Neuquén y Río Negro

Las lluvias no solo permanecerán hasta el lunes, sino que se extenderán por toda la cordillera de Neuquén y Río Negro en el inicio de la semana.

En las zonas donde se espera que caiga agua este domingo en ambas provincias continuarán las lluvias durante la madrugada, mañana y tarde del lunes.

Por su parte, en las localidades cordilleranas neuquinas de Huiliches, Lácar, Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín la lluvia llegará en horas de la tarde y permanecerán hasta la noche del lunes.

Foto: SMN.



