Lunes con viento, cielo cubierto y tardes cálidas en Neuquén y Alto Valle: a cuánto llegarán las ráfagas

Este lunes, el clima en Neuquén y el Alto Valle de Río Negro estará bastante movido. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), se espera un ascenso de la temperatura que se va a notar con tardes más cálidas y viento con ráfagas fuertes.

Pero no todo es sol y calor, porque el tiempo se va a mantener algo inestable, con ráfagas de viento que irán aumentando y la llegada de aire más frío para el martes, que va a traer heladas en la zona.

Por suerte, la AIC anticipa que a partir del miércoles el clima mejorará y se estabilizará, dando un respiro para quienes prefieren días más tranquilos.

Neuquén: lunes con cielo cubierto y ráfagas que alcanzarán los 61 km/h

Neuquén tendrá este lunes una jornada con cielo cubierto y temperaturas que irán desde los 4°C por la mañana hasta los 21°C de máxima en horas de la tarde.

El viento soplará del noroeste a 28 km/h, con ráfagas que llegarán a los 45 km/h durante el día y se intensificarán hacia la noche, alcanzando los 61 km/h. El cielo mayormente cubierto reducirá la amplitud térmica.

Roca: las ráfagas llegarán a 43 km/h este lunes

Roca tendrá este lunes un cielo cubierto y temperaturas que irán desde los 4°C de mínima hasta los 21°C de máxima.

El viento soplará del noroeste a 25 km/h, con ráfagas de hasta 43 km/h durante el día, que disminuirán levemente hacia la noche.

Cipolletti: a cuánto llegarán las ráfagas

Cipolletti iniciará la semana con cielo cubierto y temperaturas que irán de los 4°C de mínima a los 21°C de máxima.

El viento soplará del noroeste a 28 km/h, con ráfagas que llegarán a los 45 km/h durante el día y se intensificarán a 61 km/h hacia la noche.