La marcha de la Resistencia en Neuquén se hará en defensa de los derechos logrados

«Los derechos no se negocian, se conquistan y defienden en la calle» fue el lema que definió la comisión de apoyo a las Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle para convocar el próximo miércoles 10 de diciembre a la 45° marcha de la Resistencia, en Neuquén.

Será la primera convocatoria de un 10 de diciembre que no cuente con las Madres neuquinas, Inés Ragni y Lolín Rigoni, de reciente fallecimiento a los 100 años Lolín, en agosto, y 96 años Inés, en septiembre de 2024. Las madres neuquinas continuaron con las marchas de la Resistencia, que nacieron en 1981 –plena dictadura cívico militar- con la exigencia de aparición con vida de los desaparecidos y luego continuó en tiempos democráticos con la demanda de Justicia.

En cada vuelta, hubo planteos locales y regionales en cada oportunidad en la que se celebró la sanción de reconocimiento internacional de la Carta de los Derechos de la humanidad. Con la consigna «Ni Un Paso Atrás» de las madres neuquinas, el llamado este año se realizó para las 20 en el monumento a la madre, en Olascoaga y las vías, de Neuquén capital y el lema 2025 de que «los derechos no se negocian, se defienden en la calle».

«Sin su presencia fue difícil, nos dimos el tiempo para la tristeza, pero debemos continuar; muchos más seguimos en lucha con la exigencia de Juicio y Castigo», consignó la asociación de apoyo a las Madres y los 30.000 detenidos -desaparecidos. Recordaron las vueltas de las mujeres- coraje neuquinas aún con más de 90 años en la avenida Argentina y en las rondas de los terceros jueves, que siguen vigentes y que Lolín Rigoni continuó hasta el verano pasado. «Su energía siempre está presente, su coherencia y compromiso incansable», postearon hace pocos meses cuando se cumplió un año de ausencia física de Inés Ragni.

Otras actividades, baldosas de la Memoria y la Marcha del Orgullo

El mismo 10 de diciembre, pero en horas de la mañana, habrá actividades como la reposición de las baldosas de la Memoria, la que lleva los nombres de las estudiantes desaparecidas Alicia Pifarré y de Anibal Martínez Durán en la vereda de calle Independencia. Ese día habrá una recorrida por el reacondicionamiento del «circuito de la Identidad» y de los hitos de Nación, en el centro clandestino «La Escuelita» (Lanín y Chaco), en la ex U9 sobre calle Entre Ríos y en la policía Federal, en Santiago del Estero, se informó desde la subsecretaría de Derechos Humanos de la municipalidad de Neuquén.

Antes, el 6 de diciembre, en la filial Neuquén de la cruz roja habrá una jornada intersectorial para migrantes, con atención gratuita de salud como parte de la semana de los derechos humanos. El mismo día a las 19 en la Escuela de Música de Neuquén, el grupo por la Memoria y el Compromiso con las Madres y los 30.000 hará el lanzamiento del cuaderno 2026 «en memoria de nuestras Madres» con el acompañamiento musical de Tito y Lautaro Gutiérrez.

El 7 de diciembre a las 16 en los arcos romanos, en el espacio Graciela Alonso, de Neuquén, que se desarrollará la «Marcha del Orgullo» con feriantes, artistas y estands en el lugar y cuando el sol cae, dará inicio de la marcha hasta el monumento San Martín y regreso al espacio intercultural.