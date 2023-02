El noreste de Cipolletti se pensó -y se piensa- como el camino ordenado del crecimiento urbanístico; como una mini cuidad satélite donde se proyectan las próximas décadas de una de las ciudades más grandes de Río Negro y con mayor demanda habitacional.

No es casual que junto a Bariloche tengan el mayor número de asentamientos en la provincia y que Fernández Oro, por ejemplo, se presente como el resorte para amortiguar la demanda habitacional por los altos costos de un lote en Cipolletti.

Fue en el auge de la usurpación de terrenos, entre la década del 2000 y la pasada, que el gobierno inició un plan de urbanización en ese sector. Muchas familias lograron acceder a un terreno y a viviendas sociales, pero a más de una década de la consolidación del Distrito Vecinal Noreste (DVNe), la falta de servicios como seguridad, educación y transporte, sigue siendo la gran demanda del Estado, especialmente el provincial que debe dar respuesta.



Como ese meme popular en redes sociales que muestra las dos caras entre “expectativa” y “realidad”, el Distrito Vecinal Noreste tiene su propia moneda. Por un lado es una realidad que miles de familiares lograron acceder a la casa propia en ese sector, en muchos casos por el trabajo de las cooperativas. No solo se nota el crecimiento demográfico, también algunas obras y un embellecimiento que se observa con el crecimiento de la forestación que convida el paso del tiempo.



Sin embargo la mini ciudad presenta también muchas dificultades, especialmente en la oferta de servicios básicos. Llegar a los sectores más lejanos del DVNe desde el corazón del Cipolletti demanda casi el mismo tiempo que llegar a Fernández Oro.



Además hoy, a más de 15 años del impulso que le dio el senador y actual candidato a gobernador Alberto Weretilneck, la llegada de los servicios del Estado sigue siendo una cuenta pendiente que llega a cuentagotas para las más de 2000 familias radicadas en ese sector.



Repasemos: en 2015 se inauguró la moderna sede municipal, , pero recién se puso en funcionamiento dos años después. Esos datos surgen de la información que publicó el área de prensa del gobierno provincial.



Recién este año la secretaria de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor, inauguró la Subcomisaría del Distrito, una de la grandes demandas de la sociedad. El gobierno provincial también prometió en el mediano plazo una comisaría.



Entre los principales reclamos de los vecinos surgen la inseguridad, la falta de acceso a la educación y la poca frecuencia del servicio de transporte público que se acentúa los fines de semanas y los días feriados.

Más seguridad

María, residente en el Distrito Vecinal desde hace dos años, detalló que si bien las obras empiezan a verse en el sector, están lejos de la demanda social. Además contó que hay muchos hechos de inseguridad, especialmente en obras en construcción.



“Se inauguró la Subcomisaría pero los hechos delictivos siguen sucediendo. Se están robando hasta los medidores de agua. Hay muchos robos en obras, muchas veces es tierra de nadie, especialmente a la noche”, contó.



“Otro problema grave del barrio es el transporte público. En mi caso que trabajo a la mañana y me tengo que tomar el cole tengo que caminar como seis cuadras de la parada y a la vuelta me tengo que bajar como ocho cuadras. Además el transporte tiene poca frecuencia y las unidades son viejas o no cumplen con el horario”, aseguró.

Falta de servicios municipales

Damaris, otra vecina que vive en el DVNe hace un par de años, contó que unas de las grandes demandas es la falta de servicios municipales en la nueva delegación. Dijo que el moderno edificio fue muy bienvenido en el barrio, pero que faltan servicios. Por ejemplo, no se pueden pagar servicios, y tampoco hay un área para acelerar los procesos administrativos de construcción, justamente en un sector de Cipolletti con mayor demanda.



“La delegación es un espacio que está buenísimo, pero no está aprovechado. Por ejemplo, no se difunden las actividades que se llevan a cabo. Hay algunos servicios como el centro de promoción comunitaria y la delegación de Niñez. Funciona más como un centro comunitario, pero hay poca difusión de las actividades que se desarrollan”, precisó.



Agregó que es muy importante que el municipio pueda destrabar trámites administrativos vinculados con la construcción y que para eso es necesario una oficina de Obras Privada para facilitar al vecino que pueda regularizar obras sin tener que ir al centro de la ciudad.



“La mayoría de las familias que viven acá terminan con problemas para regularizar y hacen la vivienda sin plano y después hacen el conforme a obra”, contó.



En 2020 el municipio aprobó una ordenanza para la gestión de planes sociales para familias que no tienen ingresos para costearlo y se articula con el Colegio de Arquitectos y se hacen los planos de una forma social solo con el pago de una gestión administrativa que es baja. El proyecto abarca hasta los 60 metros de construcción.



También se hicieron planes municipales para que las familias puedan tomarlos, pero no tuvo mucha repercusión por parte de los vecinos. Actualmente hay un importante plan de acceso a la tierra en ese sector con un trabajo común entre el municipio y el gobierno provincial.

Lotes

Desde el municipio de Cipolletti informaron que en total el DVNe tiene 2319 lotes urbanizados y que 1125 están construidos y/ con familias asentadas en el sector.

Hay 115 obras en proceso y 1079 loteos baldíos. Además hay 1004 lotes en proceso de urbanización que están distribuidos en los barrios ExLopez (UDG 14), El Espejo I (UDG 13) y El Espejo II ( UDG16).

Una delegación municipal y una subcomisaría

La delegación municipal y la subcomisaría son las dos de las principales obras con las que cuenta hoy la urbanización del Distrito Vecinal Norestes. La sede municipal se inauguró en 2015 con la presencia del por entonces gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck y el intendente AníbalTortoriello, pero recién se puso en funcionamientos dos años después. Incluso entre ese tiempo estuvo prácticamente abandonada.



Si bien presta algunos servicios, los principales trámites municipales deben realizarse en la sede central, en el centro de Cipolletti. La subcomisaría del DVNe fue inaugurada recientemente, el 31 de enero pasado. Se construyó en el marco del programa provincial “Junto al Municipio” y contó con una inversión de más de 63 millones de pesos. En la inauguración la ministra de Seguridad Betiana Minor anticipó que la segunda etapa de los trabajos implicará la construcción de calabozos.



En materia de seguridad, el gobierno también adelantó que tendrá un espacio para la Senaf para atender a los adolescentes, niños y familias, una comisaría de la mujer. El edificio completo fue pensado en dos etapas constructivas. La primera etapa incluyó además la construcción de oficinas para Guardia, jefes, Senaf, Oficina del Niño y/o Adolescente y Oficina de la Mujer.



A mediados del año pasado se puso en funcionamiento una salita de salud que opera en la delegación municipal, fue tras un acuerdo entre el Poder Ejecutivo local y la dirección del hospital. Actualmente se está construyendo un colegio primario y un jardín de infantes. Comenzaron a mediados del año pasado y si se cumple con los plazos de ejecución estará lista para el ciclo lectivo del año próximo.



En junio de 2022 comenzó la construcción del jardín. Se está edificando en un terreno perteneciente a Educación y abarca una superficie de 638 m2. La inversión para la construcción del edificio es de $91.569.515,97, se estima que la obra finalizará en 18 meses. Si se cumplen los plazos estará listo para el próximo año lectivo.



Algo similar ocurre con un colegio primario con una inversión superior a 230 millones de pesos. También hay una licitación para la edificación de un colegio secundario.