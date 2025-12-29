La NASA lanzó su calendario científico 2026: un viaje visual por el universo para descargar gratis 

El calendario de la NASA invita a un recorrido visual por los rincones más impactantes del cosmos y los últimos avances en la exploración espacial. (Foto: gentileza)

Como ya es tradición antes de cerrar el año, la NASA puso a disposición del público su Calendario Científico 2026. Se trata de una pieza gráfica de colección que no solo sirve para organizar la agenda, sino que invita a un recorrido visual por los rincones más impactantes del cosmos y los últimos avances en la exploración espacial.

Este año, la edición está disponible completamente en español, lo que lo convierte en un recurso educativo ideal para docentes y estudiantes, o simplemente para quienes deseen decorar su hogar u oficina con las mejores postales del universo.

Calendario de la NASA 2026: qué se puede ver mes a mes

El calendario combina la belleza artística de las fotografías espaciales con datos científicos rigurosos. Cada mes está dedicado a una temática específica que refleja las prioridades de la agencia para los próximos años.

Entre las imágenes destacadas, se encuentran capturas inéditas del Telescopio Espacial James Webb, que sigue revelando los orígenes del universo; proyecciones de las futuras misiones Artemis que buscan devolver al ser humano a la Luna; y vistas satelitales de la Tierra que ayudan a comprender el cambio climático.

Además, cada página incluye breves explicaciones sobre los fenómenos observados, efemérides espaciales y fases lunares, convirtiéndolo en una guía práctica para los observadores del cielo.

Cómo descargarlo el calendario de la NASA 2026

La NASA ofrece el archivo de manera gratuita en formato PDF de alta calidad, listo para ser impreso o utilizado en dispositivos digitales.

Opción Impresa: El archivo está configurado para imprimirse en tamaño carta o A4, ideal para anillar y colgar. Descargar acá.

Opción Digital: Puede guardarse en tablets o computadoras como material de consulta permanente. Descargar acá.

Para conocer más en detalle, los interesados deben ingresar al sitio oficial de Ciencia de la NASA y buscar la sección de multimedia.

El recorrido mes a mes del calendario de la NASA 2026

Enero: El «Tornado Cósmico». Una imagen del Telescopio James Webb que revela la verdadera naturaleza de los objetos Herbig-Haro 49/50.

NASA, ESA (Agencia Espacial Europea), CSA (Agencia Espacial Canadiense), Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial (STScI).

Febrero: El clima de Marte. El rover Curiosity explora el Cráter Gale buscando pistas sobre los cambios atmosféricos del planeta rojo.

NASA/Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL): Caltech/Universidad de California en Berkeley/Universidad de Arizona.

Marzo: «Buenos días, Luna». Vistas detalladas de los cráteres lunares captadas por la sonda LROC.

Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA/Intuitive Machines.

Abril: Nubes sobre Perú. El satélite PACE captura impresionantes formaciones de nubes «rayo» sobre la costa del Pacífico.

NASA/Instrumento de color del océano de PACE.

Mayo: Medicina espacial. Un vistazo a los experimentos con células (megacariocitos) en la Estación Espacial Internacional para estudiar el envejecimiento.

Hansjörg Schwertz, Neal D. Tolley, Marina Tristao: Programa de Medicina Molecular, Universidad de Utah, Salt Lake City, UT; Hansjörg Schwertz: Billings Clinic, Bozeman, MT; Hansjörg Schwertz: División de Medicina Ocupacional, Universidad de Utah, Salt Lake City, UT.

Junio: Guardería estelar. El cúmulo NGC 602 en la Pequeña Nube de Magallanes, donde se observa el ciclo de vida de las estrellas.

Rayos X: NASA/Centro de rayos X de Chandra (CXC) Infrarrojo: ESA (Agencia Espacial Europea)/Webb, NASA y CSA (Agencia Espacial Canadiense), P. Zeilder, E. Sabbi, A. Nota, M. Zamani; Procesamiento de la imagen: NASA/CXC/Observatorio Astrofísico Smithsonian (SAO)/L. Frattare y K. Arcand.

Julio: Tormentas en el Atlántico. Imágenes satelitales que ayudan a modelar eventos meteorológicos severos en la Tierra.

Instituto Cooperativo de Investigación Atmosférica de la Universidad Estatal de Colorado (CSU/CIRA) y el Servicio Nacional de Datos e Información de Satélites Ambientales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA/NESDIS).

Agosto: Aguas de Nevada. El satélite Landsat monitorea cianobacterias en el Lago Pyramid, clave para la calidad del agua.

Observatorio de la Tierra de la NASA/Landsat.

Septiembre: El Eclipse Solar. Una captura de la corona solar y las «perlas de Baily» durante el eclipse total de 2024.

NASA/Keegan Barber.

Octubre: Plantas en el espacio. El cultivo de Brachypodium (pariente del trigo) en microgravedad para entender su adaptación.

Oficina de Utilización y Ciencias de la Vida, Centro Espacial Kennedy de la NASA.

Noviembre: Asteroide Donaldjohanson. La misión Lucy nos acerca a este cuerpo celeste en su viaje a los troyanos de Júpiter.

Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA/Instituto de Investigaciones del Sudoeste (SwRI)/Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins (APL).

Diciembre: Auroras desde la ISS. Una foto espectacular tomada por astronautas que muestra una aurora roja brillante desde la órbita.