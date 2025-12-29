La NASA lanzó su calendario científico 2026: un viaje visual por el universo para descargar gratis
La agencia espacial publicó su tradicional almanaque con imágenes en alta resolución. Está disponible en español e incluye hitos de las misiones Artemis, el telescopio James Webb y vistas únicas de la Tierra.
Como ya es tradición antes de cerrar el año, la NASA puso a disposición del público su Calendario Científico 2026. Se trata de una pieza gráfica de colección que no solo sirve para organizar la agenda, sino que invita a un recorrido visual por los rincones más impactantes del cosmos y los últimos avances en la exploración espacial.
Este año, la edición está disponible completamente en español, lo que lo convierte en un recurso educativo ideal para docentes y estudiantes, o simplemente para quienes deseen decorar su hogar u oficina con las mejores postales del universo.
Calendario de la NASA 2026: qué se puede ver mes a mes
El calendario combina la belleza artística de las fotografías espaciales con datos científicos rigurosos. Cada mes está dedicado a una temática específica que refleja las prioridades de la agencia para los próximos años.
Entre las imágenes destacadas, se encuentran capturas inéditas del Telescopio Espacial James Webb, que sigue revelando los orígenes del universo; proyecciones de las futuras misiones Artemis que buscan devolver al ser humano a la Luna; y vistas satelitales de la Tierra que ayudan a comprender el cambio climático.
Además, cada página incluye breves explicaciones sobre los fenómenos observados, efemérides espaciales y fases lunares, convirtiéndolo en una guía práctica para los observadores del cielo.
Cómo descargarlo el calendario de la NASA 2026
La NASA ofrece el archivo de manera gratuita en formato PDF de alta calidad, listo para ser impreso o utilizado en dispositivos digitales.
- Opción Impresa: El archivo está configurado para imprimirse en tamaño carta o A4, ideal para anillar y colgar. Descargar acá.
- Opción Digital: Puede guardarse en tablets o computadoras como material de consulta permanente. Descargar acá.
Para conocer más en detalle, los interesados deben ingresar al sitio oficial de Ciencia de la NASA y buscar la sección de multimedia.
El recorrido mes a mes del calendario de la NASA 2026
Enero: El «Tornado Cósmico». Una imagen del Telescopio James Webb que revela la verdadera naturaleza de los objetos Herbig-Haro 49/50.
Febrero: El clima de Marte. El rover Curiosity explora el Cráter Gale buscando pistas sobre los cambios atmosféricos del planeta rojo.
Marzo: «Buenos días, Luna». Vistas detalladas de los cráteres lunares captadas por la sonda LROC.
Abril: Nubes sobre Perú. El satélite PACE captura impresionantes formaciones de nubes «rayo» sobre la costa del Pacífico.
Mayo: Medicina espacial. Un vistazo a los experimentos con células (megacariocitos) en la Estación Espacial Internacional para estudiar el envejecimiento.
Junio: Guardería estelar. El cúmulo NGC 602 en la Pequeña Nube de Magallanes, donde se observa el ciclo de vida de las estrellas.
Julio: Tormentas en el Atlántico. Imágenes satelitales que ayudan a modelar eventos meteorológicos severos en la Tierra.
Agosto: Aguas de Nevada. El satélite Landsat monitorea cianobacterias en el Lago Pyramid, clave para la calidad del agua.
Septiembre: El Eclipse Solar. Una captura de la corona solar y las «perlas de Baily» durante el eclipse total de 2024.
Octubre: Plantas en el espacio. El cultivo de Brachypodium (pariente del trigo) en microgravedad para entender su adaptación.
Noviembre: Asteroide Donaldjohanson. La misión Lucy nos acerca a este cuerpo celeste en su viaje a los troyanos de Júpiter.
Diciembre: Auroras desde la ISS. Una foto espectacular tomada por astronautas que muestra una aurora roja brillante desde la órbita.
