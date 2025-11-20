La Noche de los Chicos en Roca: una ciudad en miniatura para jugar y acercar derechos

Una velada exclusiva para los más chicos de la ciudad de Roca. Foto: gentileza Conya.

Desde hace cuatro años, Roca destina una noche completa para los vecinos más pequeños de la ciudad. “La Noche de los Chicos 2025” llega con estaciones, juegos, propuestas para divertirse, compartir y aprender entre pares.

La iniciativa organizada por el Consejo de Niñez y Adolescencia (Conya) del municipio, cuenta con el acompañamiento de la Red Argentina de Ciudades de Niñas y Niños y tendrá una nueva edición el 28 de noviembre entre las 19 y la medianoche.

Este año se sumaron a la propuesta los Bomberos Voluntarios, el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), Casa de la Cultura, la Cámara de Agricultura Industria y Comercio (CAIC), la Casona del Arte, Mery de Colores Producciones, Anouk Maquillaje Artístico y emprendedores.

Julieta Ronzoni, integrante de la Comisión Directiva del Conya, está en la organización y dialogó con Diario RÍO NEGRO. «Es una iniciativa que propone que un día, en horarios nocturnos, los chicos y las chicas de la ciudad puedan visitar espacios, recorrer lugares y jugar en horarios donde la ciudad habitualmente no están disponible para ellos», comenta.

Ediciones anteriores de La Noche de los Chicos. Foto: gentileza.

«Es una iniciativa que promueve el derecho a jugar y el acceso a la cultura, porque muchos de los espacios que se habilitan o se abren, son espacios culturales». Julieta Ronzoni, integrante de la Comisión Directiva del Conya.

Se instalarán diferentes estaciones para que las infancias recorran y jueguen en la ciudad de noche. Algunas actividades serán libres y abiertas, otras tendrán cupo y requieren de inscripción previa.

La Noche de los Chicos y Chicas surgió hace muchos años desde los espacios de participación del Consejo, que aún están vigentes, en los que los propios niños proponían ideas para la ciudad, para el barrio, para la escuela y espacios públicos. La idea de fondo es que ellos sean protagonistas en el diseño de políticas públicas para la ciudad.

Es una iniciativa que se hace también en otras ciudades del país. «Este proyecto es originariamente del pedagogo italiano Francesco Tonucci, y nuestra ciudad está adherida desde el año 2017«, agrega la referente. Roca es parte de una red de ciudades que fomentan la participación, «el juego y la autonomía de los chicos y de las chicas», dice Ronzoni.

«Muchas Direcciones (del municipio) han elaborado e ideado propuestas innovadoras que permiten que los chicos y las chicas habiten estos lugares, pero con una impronta distinta, haciendo alusión a la noche», comenta la integrante del Conya.

La Noche de los Chicos: el impacto en la vida de las infancias

Para Julieta Ronzoni, la importancia de la actividad es poder «acercar derechos» y generar el acceso de muchos pequeños a espacios donde habitualmente no concurren. Les permite conocer su ciudad y «ejercer la ciudadanía», dice teniendo en cuenta que se trata de una idea creada por ellos mismos. .

«El impacto es muy profundo. Tiene que ver con poner en la agenda pública lo que las chicas y los chicos piensan que es importante para vivir mejor en una ciudad», asegura la referente.

La Noche de los Chicos: actividades libres sin inscripción previa

Los niños podrán acercarse y participar por orden de llegada. Se desarrollarán en dos espacios:

Estación Plaza San Martín, partir de las 20 h.

-“Llevamos el living a la plaza”: Torneo Xbox FIFA de 20 a 22:30 destinado a niños de 6 a 12 años.

-“Noche de Máscaras Mágicas para las Infancias”: actividad de creatividad y expresión artística con el Taller «Máscaras Mágicas» de 20 a 22:30 destinado a niños de 6 a 12 años. Dirigida por las talleristas del IMBA; Silvina Nieva, Cindy Castro y Ornela Ortiz. Los participantes no necesitan llevar materiales, ya que se proporcionarán todos los elementos necesarios para la creación, incluyendo siluetas, pinturas, papeles, lanas y pegamentos.

–Pista de Educación Vial: bicis y kartings disponibles para recorrer la pista de 20 a 23.

Estación Anfiteatro del Canalito, a partir de las 20.

-Danzas, comedia musical y música, de 20 a 00.

-Atriles y témperas para pintar la noche, de 20 a 00.

-Maquillaje artístico, de 22 a 00.

La Noche de los Chicos: actividades con cupo e inscripción previa

Se desarrollarán durante la jornada en distintos espacios de la ciudad:

–“Recorrida al cuartel de Bomberos Voluntarios”: se ofrecerán dos turnos para jugar y conocer sobre sus instalaciones. Inscripciones en los siguientes formularios: 20 h – https://forms.gle/VBAKABK8FQ67CjRz7 y 21 h – https://forms.gle/ZZYEfqzXWhZjV9s18.

-“Noche Fluorescente en el Museo Vintter”: visita y actividad con pintura con comienzo a las 21:30, destinada a niños de 6 a 12 años, acompañados de un adulto. Relatos sobre la vida en el pasado, a través de objetos intervenidos con pintura fluorescente, un momento para escribir los deseos para el futuro y terminar pintando con pintura fluorescente para hacer un mural con todos los dibujos. Inscripción: https://forms.gle/hGSqsJnCkee8PaUr6.

-“Aventura luminosa en el Museo de Bellas Artes”: taller en el que cada participante construirá artesanalmente su propio proyector de cartón. A partir de las 19:30, destinado a niños de 5 a 10 años, acompañados por un adulto. Se incluyen los materiales, solo es necesario llevar linterna. Inscripción: https://forms.gle/G55QrLFCaBeag2KQ9

-Juegos nocturnos de campamento en el Centro Deportivo Municipal Zona Norte: la Dirección de Deporte propone esta actividad con comienzo a las 21, destinada a niños de 6 a 12 años, acompañados de un adulto. Inscripción: https://forms.gle/9ycu8U3P1H9u8BVKA

-Recorrido nocturno: la Dirección de Turismo propone un recorrido que visitará las bardas, Bomberos Voluntarios y Anfiteatro del Canalito, con salida desde la Oficina de Turismo y duración entre las 19 y la medianoche. Inscripciones vía telefónica al 298-4646319 (celular) todos los días de 8 a 19:30 o al 0298-4423195 (fijo) de lunes a viernes de 8 a 14.