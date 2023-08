La odisea del vecino de Cutral Co que lucha por una cirugía con PAMI para no perder su pierna

Pablo Villagra el vecino de Cutral Co que por una enfermedad podría perder su pierna derecha si no se opera, lucha hace meses por una cirugía con PAMI. Necesitaba ver un especialista en Buenos Aires, pero tardo más de un mes ese turno ya su obra social tenía frenado los trámites administrativos. Este fin de semana viajo a la capital, donde se encontró con nuevos obstáculos que sortear con el organismo. Ahora se encuentra esperando una cirugía que aún no se puede llevar a cabo por su estado de salud.

Necrosis ósea avascular (NOA) es el nombre de la afección que le significó operaciones en ambas piernas. «La izquierda quedó bien con una cirugía, pero en la derecha ya tengo 10», contó el vecino de 40 años.

La pierna comprometida rechaza las prótesis y por eso desde el 2015 combate una infección que le genera fuertes dolores. En enero del 2023 viajó a Buenos Aires y fue atendido por un especialista en estas afecciones óseas. En esa visita que, fue cubierta por PAMI después de enviar una carta documento, Pablo recibió una posible alternativa ,pero para eso necesitaba volver a viajar. Algo que no puede costear si la obra social no lo asiste.

Reiterados llamados había recibido Pablo desde la sede central del organismo, sin embargo, ninguno con alguna solución, hasta ahora. Comunicó que consiguió un turno en Buenos Aires a través de PAMI y este lunes viajó para la capital.

Su mujer, Roxana, relató al Diario RÍO NEGRO las dificultades que están atravesando en Buenos Aires. «Una vez que llegamos a PAMI nos dicen que no tenían ni idea de quién era Pablo, o por qué estaba alla», narró. «Le hicieron llenar una planilla para que quede internado, y también nos dijeron que no sabían quién lo iba a atender«, agregó.

Mientras se encontraban en la capital, Roxana contó que no recibían novedades. «Se echaban la culpa a unos con otros, que la parte de la gerencia tenía la culpa, que esto que aquello», mencionó. Además, recordó que la comunicación entre las sedes de PAMI fue un gran impedimento.

Pablo había dicho que los trámites se encontraban estancados, ya que «desde la sede de Plaza Huincul envíaban los documentos, pero en Buenos Aires avisaban que no los recibían, el problema es con el PAMI de Neuquén».

Su pierna derecha mide 15 centímetros menos a causa de las operaciones.

La mujer de Pablo contó que la incertidumbre complicaba la situación. «No sabíamos qué hacer porque quedamos en la calle, no sabíamos para dónde ir», expresó.

Finalmente, recibieron una llamada de la sede central de la obra social. «Nos dijeron que Pablo tenía el turno al otro día», contó Roxana. Ese martes llegaron al hospital donde ingresaron a Pablo y allí permanece.

«Para esto, necesitábamos una derivación desde Neuquén que no teníamos, nos tuvieron a las vueltas, pero después de todo ese trayecto, por fin lo internaron», expuso la mujer del cutralquense.

El vecino de Cutral Co necesita recuperarse para la cirugía

Pablo fue ingresado al hospital y se encuentra internado, aguardando una cirugía que su estado de salud impide, por ahora. «Le hicieron análisis de sangre y tiene una anemia muy grave, si o si lo tienen que estabilizar porque si no, no lo pueden meter a quirófano», contó Roxana.

Su mujer, que lo acompaña y comunica cómo se encuentra Pablo, informó que le realizarían una transfusión de sangre para poder realizarse los estudios. «Tiene que hacerse todos los estudios previos, ha ido a diabetólogos, médicos clínicos, nutricionistas, y más», narró.

Por su salud, no lo pueden operar y no hay fecha precisa. «Dijeron que tenía que estar bien para después ver cuándo será el día que lo operen», expresó su mujer.

«Solo hace falta esperar, lo bueno es que ya está en mano de los médicos«, confió Roxana.