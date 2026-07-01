La planta trepadora de flores gigantes que muchos confunden con el jazmín y transforma cualquier jardín

Si buscás una planta trepadora capaz de llenar de color un jardín, un patio o un balcón, la clematis puede convertirse en una excelente elección. Sus flores de gran tamaño, disponibles en tonos violetas, blancos, rosados, azules y púrpuras, aportan un efecto ornamental que la volvió muy popular entre los amantes de la jardinería.

Aunque muchas personas la comparan con el jazmín por su elegancia y porque algunas variedades poseen un perfume suave, la clematis tiene una personalidad propia y destaca por su espectacular floración y su capacidad para cubrir estructuras verticales con rapidez.

¿Qué tiene de especial la clematis?

La clematis pertenece a la familia de las Ranunculáceas y reúne más de 200 especies distribuidas en distintas regiones del mundo.

Se trata de una trepadora de tallos delgados y leñosos que necesita apoyarse sobre una estructura para desarrollarse. Es ideal para cubrir rejas, cercos, pérgolas, arcos o paredes, aportando volumen y color al jardín.

Uno de sus mayores atractivos son sus flores, que según la variedad pueden alcanzar hasta 20 centímetros de diámetro, convirtiéndose en el centro de todas las miradas durante la época de floración.

Cómo cuidar una clematis para que florezca mejor

Mucha luz para las flores

La parte aérea de la planta necesita recibir varias horas de sol directo para estimular una buena floración.

Raíces siempre frescas

Mientras las flores disfrutan del sol, las raíces prefieren mantenerse protegidas del calor. Una buena alternativa es colocar mantillo, piedras decorativas o plantar especies bajas alrededor para conservar la humedad del suelo.

Riego moderado

La tierra debe permanecer ligeramente húmeda, especialmente durante la primavera y el verano, pero es importante evitar los encharcamientos, ya que el exceso de agua puede afectar las raíces.

Un suelo rico en nutrientes

La clematis crece mejor en un sustrato fértil, profundo y con buen drenaje. Incorporar compost o materia orgánica ayuda a favorecer un desarrollo vigoroso y una floración más abundante.

Una trepadora ideal para darle protagonismo al jardín

Gracias a su crecimiento vertical y a la espectacularidad de sus flores, la clematis se adapta tanto a jardines amplios como a balcones o patios pequeños donde pueda trepar sobre algún soporte.

Con algunos cuidados básicos y un lugar bien elegido, esta planta puede convertirse en uno de los grandes atractivos del espacio verde durante la primavera y el verano.

Fuente: Royal Horticultural Society (RHS), Missouri Botanical Garden y Royal Botanic Gardens, Kew.