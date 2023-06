La pasión de volar en planeador lleva a la pilota Paula Drazul hasta el mundial en España

«Cuando vuelo, todo es netamente pasión», dijo Paula Drazul, la pilota que representará a Argentina en el Mundial Femenino de Vuelo a Vela, que se desarrollará en España, desde el 1 al 14 de julio. Durante los 14 días de competencia se medirá con sus pares de otros lugares del mundo que lograron sortear las instancias previas y llegar a la competencia con sus planeadores.

La pilota forma parte del Club de Planeadores de Cutral Co, aunque es de Plottier, pero desde hace algunos años se sumó como instructora a la entidad cutralquense porque es el único aeropuerto de la provincia habilitado para la actividad. En España, será la representante de Argentina.

Paula contagia entusiasmo cuando explica por qué decidió practicar este deporte, al que se sumó cuando tenía 27 años -hoy tiene 52- y después de terminar sus estudios. «Siempre por la pasión de poder competir. Eso fue lo que me movilizó y me llevó hoy a tener campeonatos», explicó.

Hubo un momento, a lo largo de su vida que debió parar esta pasión: cuando se quedó embarazada y tuvo a su niño. Fueron dos años en los que hacía instrucción, pero no competía.

«Es una barrera que uno tiene que poder saltar. La maternidad hace que una se siente irresponsable, mala madre», contó. Sin embargo, logró sortear el prejuicio, y romper con la visión que las mujeres deben estar al 100 por ciento a cargo de la crianza de los hijos y siguió volando.

La presencia de mujeres en este deporte no es masiva -de hecho, en el aeroclub local hay solo una chica que empezó recién hace pocos meses- y por esta razón es que ahora conformaron un grupo con las demás pilotas del país y realizaron en marzo pasado el primer encuentro en Junín, provincia de Buenos Aires. Durante dos jornadas hubo charlas técnicas y vuelos.

El peso de la pasión por volar fue más fuerte y cuando está a bordo de su planeador «me olvido de todo eso. Es netamente pasión y pensar cómo puedo hacer para volar más rápido para llegar a un punto. Todo es 100 % mental. En el vuelo, si estás un ratito pensando en otra cosa, ya perdiste porque no tomaste ciertas decisiones. Es muy intenso el vuelo».

De todos modos, a pesar de la pasión, la seguridad está primero. En ese sentido, Paula describió que es muy precavida. «Nunca tomo un riesgo mayor. Si las condiciones meteorológicas no se dan, no se sale. Si veo que hay una tormenta, no voy para ese lugar. Es el ABC y a veces, en competencia, es muy difícil switchear eso, pero hay que poner la cabeza fría y decir se terminó la competencia, y ya está».

Foto: Gentileza

En cuanto a los lugares con las mejores condiciones para volar, Paula consideró que en esta zona son «muy buenas» aunque el «pero» que le encuentra es que no son muchos los lugares para aterrizar.

De todos modos, destaca que en Cutral Co se ha logrado un récord mundial de 3.008 kilómetros que se alcanzó algunos años atrás.

«Me gustan los lugares que tenga más sitios donde cuente buenos lugares para aterrizar y estar más distendida en el vuelo. Se puede terminar el día y aterrizar en cualquier campo», aclaró.

Uno de los lugares donde le gustaría experimentar el vuelo con el planeador es en Salvador de Bahía, en Brasil, donde los horarios para desarrollar la actividad van desde la mañana hasta las 18. Esto permite hacer muy buenos promedios de vuelo.

Las expectativas ante el Mundial

Desde el 1 al 14 de julio, en Soria, cerca de Madrid, España se llevará adelante el «12º FAI Women’s Wolrd Glinding Championship», es decir el campeonato mundial de vuelo a vela.

Para Paula esta será la cuarta oportunidad que tiene de participar de una competencia en el exterior: tiene dos mundiales y un panamericano en Canadá.

El acceso a la competencia mundial se da según el ranking que se alcance en las competencias nacionales. «Estoy 4ª a nivel nacional y 1ª como femenina. Si bien hay nueve plazas para mujeres como solo somos tres las que competimos voy yo», explicó. Hay más pilotas en el país que vuelan, pero que no compiten.

«Estamos trabajando para que haya más mujeres que se dediquen a volar. Estuvimos haciendo un trabajo a nivel mundial y eso se da así, somos menos las mujeres en este deporte», acotó.

El entrenamiento que tuvo Paula fue intenso y aunque ahora por las condiciones meteorológicas no puede entrenar tanto -la época ideal aquí es entre septiembre a marzo- es optimista por el desafío que enfrentará teniendo en cuenta que está en mejores condiciones que en las otras oportunidades.

En Junín (provincia de Buenos Aires) voló con un planeador que es igual al que utilizará en España para la competencia.

Y cómo enfrenta Paula el costo que implica participar en una competencia de esta naturaleza cuando no cuenta con el respaldo estatal o privado para hacerlo. La pilota lo resume en que se requiere un promedio de 10 a 15 mil euros para hacerlo.

Al momento de definir cómo viajar, hay cuestiones que va resolviendo. Por ejemplo, logró que el planeador con el que competirá se lo presten porque pertenece a un argentino que con otro socio tienen uno que lo dispondrán para Paula.

El seguro que debe abonar tiene un costo de 1.000 euros, se suma el alquiler del auto para remolcar el planeador –cada remolque cuesta alrededor de 70 euros-. En cuanto al alojamiento, es gratuito porque puede hospedarse en el club donde se desarrollará la competencia.

«Hay una colecta entre la comunidad volovelista para pagar los remolques, y así se van consiguiendo los fondos, como la mayoría de los deportistas cuando tienen competencias internacionales», apuntó.

En estas competencias se pone a prueba la habilidad y destreza de Paula porque cada día de los 14 que vuela -siempre y cuando lo permitan las condiciones meteorológicas- serán un desafío.

La mayoría de las competidoras europeas vuelan en equipos y son solventadas por los países que representan por lo que tienen una dedicación exclusiva y, de hecho, están entrenando en este momento.

De todos modos, estas «contras» no le hacen mella a la pilota regional para formar parte de la competencia mundial.