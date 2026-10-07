La Peregrinación a la Gruta de la Virgen de Las Nieves se adelanta y será el 25 de octubre

La peregrinación a la Virgen de las Nieves será el 25 de octubre. Foto: archivo Marcelo Martinez

Bajo el lema “Con María unidos, caminamos esperando al Papa León”, Bariloche se prepara para una nueva edición de la Peregrinación a la Gruta de la Virgen de Las Nieves, ubicada en la zona del cruce de la Ruta 82 y el camino al Cerro Catedral. La cita es el domingo 25 de octubre y representa una de las mayores manifestaciones de fe en la región.

«Este año, la tradicional caminata tiene la particularidad de realizarse días antes de la llegada del Papa León XIV a Argentina. Así, la peregrinación se convierte en una oportunidad privilegiada para renovar la fe y preparar el corazón para recibir la palabra de esperanza que trae el sucesor de Pedro a nuestro país», indicaron los organizadores.

Los fieles se nuclean en distintas columnas que parten caminando desde varios puntos de la ciudad desde la mañana temprano deldomingo para confluir en la gruta, donde se celebran misas centrales, a cargo del obispo Juan Carlos Ares. La misa central es a las 12 y, por la tarde, a las 17, la misa «por los abuelos y los enfermos».

La tradicional peregrinación se realiza habitualmente el primer domingo de noviembre. Pero este año, de manera excepcional, se adelantó para el último domingo de octubre debido a las elecciones convencionales en Bariloche.

Según indicaron, distintos grupos de parroquias y organizaciones se preparan para la caminata; en tanto, Protección Civil de Bariloche, junto al equipo de la Peregrinación, diagraman el operativo de tránsito y seguridad.