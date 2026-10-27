La Libertad Avanza busca dictámenes esta semana y apunta a reactivar la agenda legislativa en noviembre

El Gobierno nacional busca acelerar esta semana el tratamiento de sus principales proyectos legislativos ante la previsión de una actividad parlamentaria reducida por las elecciones de medio término en Estados Unidos y la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre.

El Gobierno busca acelerar su agenda legislativa antes de una pausa en el Congreso

“Vamos a tratar de que se consigan los dictámenes que necesitamos esta semana”, afirmó una fuente de la Mesa Política a Infobae. El oficialismo tiene dos prioridades para fin de año: el Presupuesto 2027 y la reforma política, que podría incluir la suspensión de las PASO.

La visita papal condicionará la actividad del Congreso. Legisladores oficialistas y opositores reconocen que durante esos días no se esperan movimientos relevantes y que buena parte de las definiciones quedarán para mediados o fines de noviembre. Además, diputados y senadores viajarán a Estados Unidos para presenciar el conteo de las elecciones legislativas.

En el Senado, Patricia Bullrich intenta reactivar una Cámara que lleva un mes sin sesionar. La intención es convocar una sesión este jueves para tratar proyectos vinculados con inversiones relevantes y la regulación del mercado de carbono.

En Diputados, continuarán las negociaciones por la denominada Ley Malvinas, que incorpora cambios en materia de soberanía, inteligencia y seguridad. El oficialismo busca conseguir dictamen tras flexibilizar artículos cuestionados, aunque persisten diferencias con bloques aliados y opositores.

También avanzará el debate sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, mientras el Presupuesto 2027 entra en una etapa decisiva. La Libertad Avanza pretende obtener dictamen el miércoles y llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre, aunque las negociaciones podrían demorar ese objetivo. El calendario parlamentario dependerá de los acuerdos políticos que logre reunir el oficialismo.