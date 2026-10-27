La irrisoria multa que deberá pagar Barcelona al Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

La novela que involucra a Julián Álvarez, Atlético de Madrid y Barcelona sumó un nuevo capítulo. Después de semanas de versiones y negociaciones que no llegaron a buen puerto, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al club catalán con una multa de 602 euros por su comportamiento durante las conversaciones para intentar incorporar al delantero argentino.

El conflicto se originó a partir de la denuncia presentada por el Atlético, que cuestionó los contactos del Barcelona con el futbolista de 26 años mientras todavía tenía contrato vigente con el conjunto madrileño, con vínculo firmado hasta 2030.

El reclamo del Colchonero se apoyó en la normativa de la RFEF que regula las negociaciones por jugadores profesionales. El reglamento establece que un club interesado en contratar a un futbolista con contrato vigente debe comunicar previamente y por escrito su intención a la institución a la que pertenece, antes de iniciar conversaciones con el jugador.

Ante la falta de competencia de la FIFA para intervenir en el caso, la federación española avanzó con un expediente disciplinario. Finalmente, este martes resolvió aplicar la sanción económica al Barcelona, enmarcada en el artículo 133 del Reglamento de Competiciones, referido al incumplimiento de obligaciones reglamentarias. El monto de la multa, sin embargo, fue de apenas 602 euros.

Insólitamente, hay un antecedente cercano que también tiene como protagonistas a ambos clubes. En 2019, el Atlético denunció al Barcelona por una situación similar relacionada con el francés Antoine Griezmann. En aquella oportunidad, la sanción impuesta al conjunto catalán fue todavía menor: 300 euros.

Con esta resolución, el episodio suma un nuevo capítulo, aunque el futuro de Julián Álvarez ya quedó definido para esta temporada. El delantero volvió al gol con el Atlético el último sábado y también aprovechó la ocasión para pedirles disculpas a los hinchas por sus declaraciones durante el mercado de pases, que habían generado malestar entre parte de la afición y el futbolista.