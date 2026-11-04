La Universidad del Comahue lanzó una maestría única en Latinoamérica que une ambiente y sociedad

La UNCo inaugura una experiencia pionera en Latinoamérica con la primera Maestría en Restauración Ecológica con Enfoque Social

Para la Universidad Nacional del Comahue, la restauración de un ambiente degradado no termina cuando se recupera la vegetación o se restablecen las condiciones naturales de un ecosistema. Entender cómo viven las comunidades en esos territorios, qué actividades desarrollan y de qué manera pueden participar en los procesos de recuperación, resulta clave. Con esa mirada, puso en marcha una maestría que busca integrar la ciencia ambiental con las dimensiones sociales y culturales.

La Maestría en Restauración Ecológica con Enfoque Social, es una propuesta de posgrado que la universidad presenta como la primera de estas características en Argentina y la única en Latinoamérica. La carrera recibió en Neuquén a 26 profesionales que integran su primera cohorte, provenientes de distintas provincias argentinas y de países como Chile, Colombia y Panamá.

La iniciativa surgió desde el Laboratorio de Rehabilitación y Restauración Ecológica (LARREA), de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud (FACIAS). Su modalidad es semipresencial, con instancias de cursado virtual y encuentros presenciales.

La formación se destaca por incorporar el enfoque social a la restauración ecológica. Esto significa que la recuperación de los ecosistemas no se aborda como un proceso exclusivamente biológico o técnico, sino que también contempla las relaciones entre las personas y el ambiente.

La propuesta reúne perfiles profesionales diversos. En esta oportunidad participan especialistas vinculados a organismos públicos, empresas privadas e instituciones educativas, además de personas provenientes de disciplinas como la sociología y la historia.

Esa diversidad busca enriquecer el abordaje de los problemas socioambientales y sumar distintas perspectivas a la hora de pensar soluciones para los territorios.

La maestría está dirigida por el doctor Daniel Pérez y apunta a formar profesionales capaces de intervenir en ambientes degradados, pero también de promover transformaciones sociales y culturales que contribuyan a construir territorios más sustentables y participativos.

Durante la primera semana presencial, los estudiantes cursan las asignaturas Agroecología y Restauración, a cargo de Fernando Farinaccio y Claudia Dussi, y Taller de Tesis I, coordinado por Tatiana Valfré.

Otro de los aspectos de la carrera es el acompañamiento durante el desarrollo de las investigaciones. Para eso contempla tutorías, talleres específicos y el trabajo conjunto con docentes con trayectoria internacional, con el objetivo de acompañar a los estudiantes durante la elaboración de sus tesis y favorecer la finalización de los estudios.

Con esta primera cohorte, la UNCo reafirma su compromiso con la producción de conocimiento de vanguardia, la intervención territorial y la formación de profesionales capaces de articular ciencia, ambiente y sociedad para impulsar soluciones sostenibles en la región y en toda Latinoamérica.