La Universidad del Comahue lanzó una maestría única en Latinoamérica que une ambiente y sociedad
La primera cohorte está integrada por 26 profesionales de Argentina, Chile, Colombia y Panamá. La propuesta combina la recuperación de ambientes degradados con la participación de las comunidades y la transformación de los territorios.
Para la Universidad Nacional del Comahue, la restauración de un ambiente degradado no termina cuando se recupera la vegetación o se restablecen las condiciones naturales de un ecosistema. Entender cómo viven las comunidades en esos territorios, qué actividades desarrollan y de qué manera pueden participar en los procesos de recuperación, resulta clave. Con esa mirada, puso en marcha una maestría que busca integrar la ciencia ambiental con las dimensiones sociales y culturales.
La Maestría en Restauración Ecológica con Enfoque Social, es una propuesta de posgrado que la universidad presenta como la primera de estas características en Argentina y la única en Latinoamérica. La carrera recibió en Neuquén a 26 profesionales que integran su primera cohorte, provenientes de distintas provincias argentinas y de países como Chile, Colombia y Panamá.
La iniciativa surgió desde el Laboratorio de Rehabilitación y Restauración Ecológica (LARREA), de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud (FACIAS). Su modalidad es semipresencial, con instancias de cursado virtual y encuentros presenciales.
La formación se destaca por incorporar el enfoque social a la restauración ecológica. Esto significa que la recuperación de los ecosistemas no se aborda como un proceso exclusivamente biológico o técnico, sino que también contempla las relaciones entre las personas y el ambiente.
La propuesta reúne perfiles profesionales diversos. En esta oportunidad participan especialistas vinculados a organismos públicos, empresas privadas e instituciones educativas, además de personas provenientes de disciplinas como la sociología y la historia.
Esa diversidad busca enriquecer el abordaje de los problemas socioambientales y sumar distintas perspectivas a la hora de pensar soluciones para los territorios.
La maestría está dirigida por el doctor Daniel Pérez y apunta a formar profesionales capaces de intervenir en ambientes degradados, pero también de promover transformaciones sociales y culturales que contribuyan a construir territorios más sustentables y participativos.
Durante la primera semana presencial, los estudiantes cursan las asignaturas Agroecología y Restauración, a cargo de Fernando Farinaccio y Claudia Dussi, y Taller de Tesis I, coordinado por Tatiana Valfré.
Otro de los aspectos de la carrera es el acompañamiento durante el desarrollo de las investigaciones. Para eso contempla tutorías, talleres específicos y el trabajo conjunto con docentes con trayectoria internacional, con el objetivo de acompañar a los estudiantes durante la elaboración de sus tesis y favorecer la finalización de los estudios.
Con esta primera cohorte, la UNCo reafirma su compromiso con la producción de conocimiento de vanguardia, la intervención territorial y la formación de profesionales capaces de articular ciencia, ambiente y sociedad para impulsar soluciones sostenibles en la región y en toda Latinoamérica.
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