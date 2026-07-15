Cuenta regresiva por la ley de propiedad privada: el Gobierno cree que conseguirá los votos en el Senado

El oficialismo confía en que reunirá los votos necesarios en el Senado para aprobar la discutida ley de propiedad privada. Sin embargo, en las últimas horas surgió un nuevo punto de conflicto con los legisladores dialoguistas, quienes dudan si respaldar o no el «silencio administrativo» incluido en el capítulo de venta de tierras a extranjeros.

Este tema se encuentra detallado en el artículo 10 de la norma 19.549 de procedimiento administrativo. En el mismo se expresa: «El silencio o la ambigüedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de SESENTA días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros TREINTA días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la Administración».

Propiedad privadas: el eterno ida y vuelta de borradores

La jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, intenta destrabar un proyecto de ley cuyo borrador número 13 -redactado después de obtener dictamen- contenía un apartado clave. Este fragmento establecía que «cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites de conformidad con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional», y que «los extranjeros gozan de los derechos reconocidos por el artículo 20 de la Constitución Nacional».

Seguido de ello, se plantea: «Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional«.

Sobre el final del documento, se manifiesta: «La autorización prevista en el inciso b) se regirá por el régimen de silencio administrativo de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 19.549 y sus modificatorias, operando el vencimiento del plazo como una autorización de pleno derecho. Este régimen de silencio administrativo comenzará a regir a los ciento ochenta (180) días corridos a la entrada en vigencia de la presente ley».

Misma situación se repite en «la adquisición de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por extranjeros». Este trámite se regulará mediante las condiciones y excepciones del Decreto-Ley N° 15.385/44 (modificado por la Ley N° 23.554 y sus normas complementarias), y además “deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos de dicha normativa”. Si bien al principio se analizó incluir el aval del Congreso en este proceso, esa opción fue finalmente descartada.

Mientras aún se definen detalles y La Libertad Avanza evalúa la cantidad de soldados dispuestos a ayudar, en el Senado cayó mal el mensaje que partió desde un sector minoritario del oficialismo para desdramatizar el eterno ida y vuelta de borradores antes de una sesión.

De igual manera, de cara al jueves existe una urgencia en la Casa Rosada que se suma a la aprobación de la ley de inviolabilidad de propiedad privada que desea el ministro Federico Sturzenegger: el tratamiento del pliego judicial del camarista Víctor Pesino.

Con información de Infobae