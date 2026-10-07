La vez que Messi pasó una noche con Babasónicos en Bariloche y se sacaron una foto que se convirtió en meme

Una foto tan bizarra como real. Una noche de julio de 2006, semanas después de la eliminación del seleccionado argentino en el Mundial de Alemania, un joven Lionel Messi eligió Bariloche para vacacionar. Y casi por casualidad, el por entonces «19» del Barcelona terminó compartiendo boliche con miembros de Babasónicos. La postal, abrazado junto a Adrián Dárgelos y el exbajista de la banda, Carca, terminó convirtiendose en meme años más tarde.

El recuerdo de las vacaciones de Lionel Messi en Bariloche

Messi había llegado a la ciudad acompañado por su hermano Matías y su primo Emanuel Biancucchi a través de una agencia de viajes. A sus 19 años, apenas tenía dos temporadas en el Barcelona y algunos minutos en la Selección de Pekerman, que había quedado afuera en cuartos de final contra el anfitrión.

Lo llamativo es que la noche de la foto había comenzado con un problema: la seguridad del boliche no lo dejaba pasar y Messi estaba esperando a una persona que iba a hacerlo ingresar. Hoy impensado. “A Messi lo encontramos ahí, un mono gigantesco no lo dejaba entrar. Dijimos que entrara con nosotros. Él era re pibito en una noche muy revolucionada por su presencia”, recordó en una entrevista este año Carca, exbajista de Babasónicos.

Messi en Bariloche con su hermano, su primo y unos amigos (Foto: Redes)

Carca relató que le explicaron al encargado de seguridad de quién se tratába y así lograron hacerlo pasar. Una vez adentro, Messi se sumó al grupo y pasó buena parte de la noche con los músicos en el sector VIP. “Estuvimos toda la noche compartiendo nuestro mundo y el suyo. Él nos miraba y se reía como diciendo: ‘Estos están re locos’”, contó.

Incluso Carca detalló que el momento no fue algo planificado: “Que dicen que la pedí yo, que la pidió Adri… ¡pero no la pedimos un carajo! Apareció uno, que para mi era el encargado del Roxy y dijo: ‘¿Hacemos una foto, Carca?’”. La imagen quedó inmortalizada: Dárgelos, Carca y Messi abrazados en una noche de fiesta.

“Esa foto es como estar con Lennon y McCartney y vos en el medio. Y nos convertimos en un meme, que creo que es de un nivel de popularidad que está más allá, porque a veces no saben ni quién sos. He sabido que gente se lo manda por Whatsapp para decir: ‘Esta noche la rompemos’. Me parece que propagar la alegría que vivimos esa noche con Lío, está bien”, agregó.

Un joven Messi en Bariloche y la postal que se convirtió en meme

El encargado de tomar la foto fue Estanislao Fuster, un rosarino que acompañó al grupo y era amigo del dueño de la agencia de viajes. Según contó, en una de las versiones originales también aparece el dueño de la agencia. Sin embargo, con el tiempo esa persona fue recortada y quedó la postal que hoy circula en redes sociales.

Messi en Barilcoche disfrutando de sus vacaciones de invierno en 2006. Foto: redes.

“El pibe estaba re perdido”, dijo Fuster años después en una entrevista con La Nación. “Recién había cumplido 19 años y se había pasado buena parte de su vida encerrado en Barcelona, dándole a la pelotita. Esa noche andaba ahí en el VIP calladito, todo vestido de Adidas… No entendía nada de lo que pasaba”.