Charly García sorprendió en la despedida de Messi: el detalle que no pasó inadvertido

Charly García fue una de las grandes figuras que acompañó a Lionel Messi en su último partido con la Selección argentina. Las cámaras encontraron al músico en uno de los palcos del Monumental y su presencia rápidamente generó repercusión.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina reunió a miles de hinchas en el estadio Monumental y también a numerosas figuras del deporte y el espectáculo. Sin embargo, hubo una presencia que rápidamente llamó la atención: Charly García estuvo allí para acompañar al capitán en una noche histórica.

El músico siguió desde uno de los palcos el partido de Argentina ante Benín y fue captado por las cámaras de la transmisión. Su aparición generó una inmediata reacción entre los fanáticos, que celebraron que dos de los grandes íconos populares argentinos volvieran a coincidir.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, Charly formó parte de la extensa lista de personalidades que llegaron al Monumental para despedir a Messi, en una jornada que además contó con diferentes espectáculos musicales antes y después del encuentro.

Charly García y Messi, un vínculo que dejó una imagen inolvidable

La presencia del músico tuvo además un significado especial porque Charly y Messi ya habían protagonizado un encuentro que se volvió viral.

En septiembre de 2025, el artista había asistido al Monumental para ver el triunfo de Argentina frente a Venezuela y luego ingresó al vestuario para conocer personalmente al capitán.

Tiempo después, Messi recordó aquel momento y contó la particular sensación que experimentó al encontrarse cara a cara con Charly. El futbolista destacó la energía y la presencia del referente del rock argentino, a quien hasta entonces no conocía personalmente.

De aquella noche quedaron varias imágenes: Charly junto a Messi, Rodrigo De Paul y Claudio “Chiqui” Tapia, además del saludo que compartió con Antonela Roccuzzo.

Dos íconos argentinos, otra vez juntos en el Monumental

Este martes 6 de octubre la historia volvió a reunirlos, aunque en un contexto mucho más emotivo. Charly quiso estar presente en el último partido de Messi con la camiseta de la Selección, después de más de dos décadas de trayectoria con la Albiceleste.

No fue el único famoso que acompañó al capitán. Entre las figuras presentes también estuvieron Tini Stoessel, Ángel Di María, Maximiliano Rodríguez, Guillermo Coppola y Flavio Mendoza, entre otros.

La aparición de Charly, sin embargo, tuvo un fuerte componente simbólico: una de las máximas leyendas del rock argentino acompañó desde las tribunas la despedida de una de las mayores leyendas del fútbol nacional.