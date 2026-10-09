Cirujanos de Roca reconstruyeron la laringe de una joven con un injerto de costilla

Un equipo del Hospital Francisco López Lima de Roca realizó una cirugía de reconstrucción de la laringe, el órgano del cuello que conduce el aire hacia los pulmones y donde se encuentran las cuerdas vocales, a una joven de 20 años con una estenosis laríngea, es decir, un estrechamiento de ese conducto que dificulta o impide la respiración.

La paciente vivía con una traqueotomía, una abertura en la tráquea a la altura del cuello por la que respira, y esa condición le impedía hablar con normalidad.

En diálogo con RÍO NEGRO, José Sustersic, cirujano de tórax del hospital, explicó que las estenosis laríngeas pueden ser congénitas, presentes desde el nacimiento, o adquiridas, y que este caso corresponde a las segundas.

Años de secuelas, cirugías e impacto en la vida cotidiana

La joven estuvo mucho tiempo con asistencia respiratoria mecánica durante su niñez, a causa de una enfermedad, y en el lugar por donde pasó el tubo del respirador se formó una cicatriz. Según indicó, en algunas personas esas cicatrices son muy abundantes y terminan cerrando el paso del aire, lo que obligó a realizarle una traqueotomía.

Antes de esta intervención la paciente había sido operada en otras dos ocasiones, una de ellas con la laringe abierta y la otra, según recordó el médico, por vía endoscópica, con el objetivo de abrir la cicatriz. En ambos casos la zona volvió a cerrarse, algo que, explicó, forma parte de la evolución normal en este tipo de lesiones.

La joven alternó años con y sin traqueotomía, y pasó los últimos seis con ella colocada, una situación que el cirujano describió como muy complicada en lo social para una persona adolescente, ya que el aire no pasa por la laringe, las cuerdas vocales no se mueven y para hablar debía tapar la traqueotomía con un dedo.

Injerto de costilla y prótesis: cómo fue el procedimiento quirúrgico

En el quirófano se abrió toda la laringe, incluidos los cartílagos tiroides y cricoides, y luego su pared posterior, donde se colocó un injerto de cartílago tomado de una costilla de la paciente para ensanchar el espacio por el que circula el aire.

Después se instaló una prótesis de silicona, que funciona como un molde de la forma que debe tener la laringe por dentro, y se cerró la zona por delante. El molde se sostiene con puntos que parten de la piel del costado del cuello, y está previsto retirarlo en dos o tres meses.

El médico explicó que el molde es necesario porque el cartílago no tiene vasos sanguíneos propios y se nutre de los tejidos cercanos, a partir de los cuales se forma un nuevo epitelio, la capa más interna de la laringe, con la forma correcta.

Trabajo en equipo y colaboración ultraespecializada

La cirugía duró cerca de cuatro horas y media. Participó el doctor Sebastián Sturla, jefe de Otorrinolaringología del Hospital Alemán, quien se ofreció a viajar a Roca -sin honorarios alguno- al conocer la complejidad del caso y saber que prácticamente no había otra solución.

Sturla tuvo a su cargo las partes críticas de la operación, y colaboraron el doctor Vona y el propio José Sustersic, junto con instrumentadores, personal circulante y el equipo de anestesia.

Sustersic señaló que su especialidad es cirujano de tórax, aunque opera tráqueas y laringes porque forman parte de la vía aérea. Indicó que este tipo de procedimientos es frecuente solo en centros ultraespecializados y que, en el caso de una estenosis tan compleja como esta, resulta muy poco habitual.

Para el médico, lo más importante de poder resolver el caso en Roca es que la paciente tenga una posibilidad de hablar. Se trata de una joven de la ciudad, y señaló que un nuevo traslado a Buenos Aires para una intervención de esta complejidad, con el seguimiento posterior que requiere, es un trastorno difícil de afrontar.

Alta médica y cautela sobre los pasos a seguir

Sobre el estado actual, Sustersic indicó que habló con la madre de la joven, que se encuentra bien y que ya fue dada de alta.

Sin embargo, aclaró que todavía no puede asegurarse que recupere el habla. «Uno hace todo lo que tiene que hacer para que la cosa funcione«, dijo.

El especialista contó que, antes de operar, conversó con la paciente y su madre sobre las alternativas, y que ambas aceptaron los riesgos del procedimiento. Destacó además que la joven, pese a todo lo que atravesó, sigue buscando recuperar su voz, algo que consideró lo más valioso de todo el proceso.