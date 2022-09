Las autoridades no irán a la escuela tiroteada en Roca y se abrió la polémica con las familias

Miembros de la comunidad educativa de los colegios de barrio Nuevo se mantienen expectantes sobre la reunión que mantendrán con las autoridades políticas, policiales y judiciales. Pese a que el encuentro tenía como sede la Escuela Primaria 357, a último momento se confirmó un cambio de escenario y se desarrollará esta tarde, en la sede del Juzgado Federal de Roca. Hay descontento por parte de los vecinos de la zona norte.

«En los últimos días, hubo un tire y afloje para saber si se realizaba la reunión o no. Dijeron que si no les daban la seguridad que se realice en el juzgado federal, no se hacía porque no querían venir a la Escuela como pretendíamos los padres«, aseguró Cristina, una de las tres madres que participará de la mesa intersectorial.

La vecina manifestó que, desde el Ministerio de Seguridad de Río Negro, expresaron la voluntad de no querer que participe la prensa y tampoco padres que no hayan sido convocadas al encuentro.

En la reunión estarán presentes tres representantes de la comisión de madres, los directivos de la Escuela 357 y del Jardín de Infantes 97 y la coordinadora del Consejo Escolar, Fernanda Curuchet.

Entre las máximas autoridades de los distintos organismos intervinientes que participarán de esta instancia, se encuentra la intendenta de Roca, María Emilia Soria; la ministra de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor; la fiscal jefe, Graciela Etchegaray; el fiscal federal, Matías Zanona y el jefe de la policía de Río Negro, Osvaldo Tellería.

«Muy pocas son las oportunidades que nos dan. Piensan que los padres llamamos la atención y no queremos que estudien. Lo que menos queremos es que nuestros chicos pierdan días en el colegio, pero los tiroteos en esa zona siguen, durante todas las noches», reiteró Cristina.

Por otro lado, los padres reconocieron el esfuerzo que realizan los efectivos policiales que van a custodiar el colegio durante el día y la noche, pero aseguraron que los chicos necesitan más seguridad para comenzar las clases.

Cabe destacar que, desde el martes pasado, no hay actividad académica en la Escuela 357 por decisión de los padres ante la última balacera que dejó como saldo 13 disparos en el ingreso al establecimiento educativo.

Nosotros levantaríamos la medida y enviaríamos a nuestros hijos, si ellos se hacen responsables de la integridad física de todos los integrantes de la comunidad educativa. Cristina, representante de las madres autoconvocadas de la Escuela 357.

«Una cuestión de operatividad»

Juan Durán, director de la Coordinación Territorial de Alto Valle y Valle Medio -dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro-, fue el encargado de reunir a todos los organismos gubernamentales y judiciales.

«La sede se cambió por una cuestión de operatividad. La gente del juzgado federal, lo pidió y yo accedí porque tomé el compromiso de que sea una reunión operativa. No queremos que se desvíe la atención», expresó el representante del Ministerio de Seguridad provincial.

Durán expresó que comenzaron a circular algunos carteles por redes sociales que ampliaban la convocatoria y enfatizó en que esta reunión no era abierta con otros sectores. «Habían publicaciones que convocaban a los gremios, comerciantes y taxistas. Se empezó a desbandar«, sostuvo.

Aseguró que, la decisión de cambio de sede nunca se vio condicionada por el miedo de la ministra de Seguridad, Betiana Minor ni por cuestiones de seguridad. También aclaró que el rol de la Justicia será clave en el abordaje de esta problemática.

«Nosotros más que nadie queremos que se llegue a una solución y que se haga una reunión productiva. No queremos que haya conflictos y super entiendo la situación, porque nos ponemos en se lugar de padres. Es necesario que estén las referentes de las madres para que vean el proceso de trabajo y respuestas«, afirmó el funcionario público.

Por otro lado, reiteró que pretenderán que todos los sectores se vayan con garantías y decisiones tomadas. Consideró que es necesario que las madres vean los procesos de Justicia y confirmó la presencia de todas las autoridades convocadas.

RÍO NEGRO le consultó al representante del Ministerio de Seguridad respecto a la posibilidad de participación de la prensa y, si bien sostuvo que no fue un tema trabajado en la coordinación del encuentro, no negó que haya impedimentos formales.

«La prensa va a poder acceder a la reunión. No hablamos sobre ese tema, pero si leí que decían que no queríamos estén los periodistas. Nosotros creemos que la comunicación tiene un papel fundamental, por eso no creo que existan problemas«, aseguró Durán.

Sin embargo, mencionó que por cuestiones operativas, de acuerdo a los graves motivos de la reunión, el encuentro será a puertas cerradas y, posteriormente, saldrán a dar declaraciones a los medios.