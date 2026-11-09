Neuquén adelanta sus elecciones al 14 de febrero de 2027: qué se vota y cuál es el panorama

Neuquén votará el próximo 14 de febrero tanto a nivel provincial como municipal, al menos en la ciudad capital y en otras 45 localidades. La convocatoria se conoció este lunes, con dos decretos publicados por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido.

De esta manera quedó oficializado el camino hasta los comicios, que renovarán los principales cargos electivos a nivel local para el periodo 2027-2031.

Elecciones en Neuquén: qué se vota

En el caso de la provincia, los electores estarán en condiciones de votar al gobernador, vice y la composición de la Legislatura, integrada por 35 diputados titulares y 18 suplentes.

El decreto también ordena la realización de elecciones en los municipios de segunda categoría, los de tercera, las comisiones de fomento y los consejeros escolares por cada uno de los 14 distritos en los que se divide el territorio neuquino.

En total, son 45 las localidades (23 municipios y 22 comisiones de fomento) incorporadas en la resolución que también deberán sufragar el 14 de febrero.

Para la ciudad de Neuquén el llamado establece la renovación del cargo de intendente, 20 concejales titulares y 20 suplentes, además del inciso con el si y el no sobre la enmienda a la Carta Orgánica municipal que busca congelar en esa cantidad la cantidad de bancas en el Concejo Deliberante local.

Como se informó más temprano, el decreto firmado por Figueroa y la totalidad de su gabinete no incluye los municipios de primera categoría, que según el caso, tienen distintas opciones para realizar sus elecciones.

No obstante, la expectativa es que aquellas gestiones afines al oficialismo que componen el gobernador y Mariano Gaido se plieguen a la fecha seleccionada, más allá de aquellas localidades donde por carta orgánica se vota entre septiembre y octubre, como ocurre en Villa La Angostura, por ejemplo.

El escenario para 2027 en Neuquén

El escenario político es distinto según la disputa que se mire. En el caso de la gobernación, si bien todavía no lo informó públicamente, se descuenta que el actual mandatario provincial irá por un segundo mandato. Su armado replicaría el que lo llevo al triunfo en 2023, con una alianza de partidos de diverso origen bajo el sello de La Neuquinidad.

Por su parte, en la capital neuquina, el panorama es otro. El actual intendente cumplirá en diciembre de 2027 su segundo mandato, por lo que no tendrá la posibilidad de reelegir. La persona elegida para ocupar la candidatura por el oficialismo municipal probablemente saldrá del actual gabinete de Gaido, que el año pasado creó su propio partido, Primero Neuquén.

La convocatoria activará, en paralelo, los movimientos en los partidos de la oposición, desde La Libertad Avanza hasta el peronismo y la izquierda, sin obviar los espacios que también buscarán hacer pie el año que viene como Cumplir y Fuerza Libertaria.

Todavía está pendiente de confirmación lo que hará el Movimiento Popular Neuquino (MPN), el partido que gobernó la provincia durante casi 60 años. Las autoridades fueron renovadas este año y la versión más extendida, aunque no difundida de forma oficial, es que el espacio podría no competir el año que viene, otorgándole la posibilidad a sus dirigentes de competir con otros sellos.

Esta medida sería particularmente aplicable para los intendentes, donde el partido todavía tiene una presencia extendida en el interior.