En fotos | Las conmovedoras imágenes de la histórica misa del papa León XIV en Palermo frente a una multitud

Fotos de Francisco Loureiro, Victoria Gesualdi y Pablo Elías para Clarín Fotografías.

“Queridos hermanas y hermanos” fueron las primeras cuatro palabras que emitió el papa León XIV frente a una multitud de fieles. Eran las 12:05. Antes habían sonado canciones de misa, habían alternado las oraciones de alabanzas, el conductor Fernando Bravo había leído la profecía de Ezequiel y un clérigo había enseñado el evangelio según San Juan. El pontífice daba comienzo así a la primera santa misa en Argentina en los últimos 39 años. La última había sido el 12 de abril de 1987, un domingo de Ramos, ante una multitud estimada en aproximadamente un millón de personas, congregadas en torno a la avenida 9 de Julio.

En el Monumento de los Españoles, el número se duplicó. Según estimaciones del gobierno nacional, más de dos millones de personas se acercaron a las inmediaciones de la intersección de la avenida del Libertador con la avenida General Sarmiento, en pleno barrio porteño de Palermo, para escuchar las palabras del Santo Padre. En el público, se repartían figuras del gobierno nacional con referentes de la iglesia y de la sociedad civil.

Lo mismo había dicho horas antes en su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en una homilía que se extendió a lo largo de doce minutos y en donde cargó de contenido político su defensa por los más vulnerables. Frente a los residentes de la institución, dijo que las vidas de las personas con discapacidad “no son un peso para la sociedad; son una bendición” y remarcó que “el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”.

Sostuvo así la misma línea que inauguró en su primer acto en el país: cuando en el sermón inicial de su gira reclamó políticas centradas en la dignidad humana, advirtió sobre prácticas ilícitas y propuso acuerdos para resolver las diferencias públicas. En el Palacio Libertad y con Javier Milei a dos metros, su saludo fue más protocolario. Se dirigió al “Señor Presidente de la República, distinguidas autoridades y miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores” y durante 25 minutos, interrumpidos por aplausos y ovaciones, brindó un discurso de fuerte corte institucional.

Bajo un cielo celeste, en una atmósfera que superó apenas los veinte grados, luego de recorrer poco más de dos kilómetros por la Avenida del Libertador y saludar a sus fieles apostados a sus costados, tras escuchar el aliento de la gente al compás de un cántico bien argentino (“León, amigo, el pueblo está contigo”), y durante los once minutos que duró su homilía central, el Papa habló del Evangelio, de la visión del profeta Ezequiel, del legado del Papa Francisco y tomó como núcleo narrativo el concepto de familia y lo que significó ese actor social en la historia argentina.

“La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo. En su tierra, lugar de encuentro de culturas y de etnias diferentes, la familia ha sido la realidad donde transmitir la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada. No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”, expresó.

El Papa León XIV celebra la Santa Misa por las Familias en el Monumento a los españoles. 9 de noviembre de 2026. Foto: Victoria Gesualdi (Clarín Fotografías).

El pontífice advirtió sobre los males que “destruyen el futuro de los jóvenes” e identificó como parte de las dolencias de este tiempo al “trabajo precario, la violencia doméstica y las adicciones”. Previamente enumeró las situaciones complejas por las que atraviesan los hogares: “Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares”.

Frente a este escenario, aseguró que «cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país» y pidió que la familia le abra sus puertas a Cristo y le hable con naturalidad de Jesús a sus hijos. “En la intimidad del hogar la fe se transmite junto con la vida por medio de los gestos más sencillos: la bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua, los abuelos que enseñan a rezar, ir a Misa los domingos, prepararse para hacer un retiro o una peregrinación. La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo”, expresó.

El Papa Leon XIV celebra la Santa Misa por las Familias en el Monumento a los españoles. 9 de noviembre de 2026. FOto Victoria Gesualdi

Evocó la palabra apasionada del papa Francisco, a quien destacó como obispo de esta misma ciudad. Fue el único momento en que los presentes lo interrumpieron con un aplauso. “Desde siempre, la humanidad es tentada de negociar con Dios. Cristo erradica esta mentalidad”, remarcó, y prosiguió el santo padre: “La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu”.

“En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla para nosotros de esperanza: Dios está en medio nuestro, no podemos temer. Sobre la roca, que es Cristo, nuestras familias y toda la sociedad encuentran el fundamento que sostiene la casa, protegiéndola de las tormentas que se abaten contra ella”, enfatizó a la multitud.

El Papa Leon XIV celebra la Santa Misa por las Familias en el Monumento a los españoles. 9 de noviembre de 2026. FOto Victoria Gesualdi

“Queridas familias, ¡las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! La Iglesia argentina las necesita. Sostengan en su misión a los obispos, a los párrocos, a los agentes pastorales, a los catequistas”, exclamó y expresó que la vitalidad de la Iglesia recupera el entusiasmo “cuando las familias, animadas por la fe, rezan unidas y viven su ministerio de anuncio de la Buena Noticia”. Eso produce una renovada fecundidad y revive su misión educativa. “A la Virgen María, Nuestra Señora de Luján, y a su esposo san José encomendamos todas nuestras familias. Precisamente en la Sagrada Familia de Nazaret el Hijo de Dios encontró una casa en el mundo; que Él nos bendiga, para que también nuestras casas sean templo de su presencia”, concluyó.

Eran las 12:16 del mediodía. La homilía terminó. El silencio inmediato alentó a los presentes a vivar al santo padre con otro cántico bien criollo: “Viva el Papa, viva”. Entre la multitud, lo que hubo en esencia fueron personas acompañadas por otras personas, familiares acompañados por familiares, madres y padres con hijas e hijos, hermanos y hermanas. Como a quienes saludó el Papa cuando dio comienzo a la primera santa misa en suelo argentino en los últimos 39 años, que concentró la atención en la familia argentina.

De acuerdo a la información aportada por el SAME, un total de 290 feligreses recibieron asistencia médica durante la misa en el Monumento de los Españoles y hubo 15 traslados. De ellos, 275 pacientes fueron asistidos en el lugar, mientras que se derivaron 5 personas al Hospital Rivadavia, 6 al Pirovano, 3 al Militar Central y 1 al Ramos Mejía. Se trató de 207 mujeres y 83 hombres, al tiempo que el personal de salud auxilió a 15 menores.

El histórico recorrido de León XIV en las calles de Buenos Aires

Bajo un cielo despejado y ante dos millones de personas, el papa León XIV recorrió 2,3 kilómetros por la avenida del Libertador, en Palermo, durante una caravana que partió de la intersección con Olleros y finalizó en el Monumento a los Españoles.

A bordo de su Papamóvil, la comitiva comenzó su trayecto a las 10 de la mañana y avanzó a una velocidad lenta, un ritmo que permitió al Pontífice saludar a los fieles que se acercaron al recorrido y lo acompañaron durante todo el camino. Según informaron fuentes oficiales, más de dos millones de personas acompañaron el paso del sumo pontífice.

El operativo dispuso un sendero exclusivo de siete metros de ancho, delimitado por vallas de seguridad a lo largo de la avenida. También contó con puestos sanitarios y accesos peatonales, que quedaron habilitados desde la medianoche. El itinerario unió Olleros con el Monumento a los Españoles, en uno de los corredores principales de Palermo, bajo un esquema de circulación preparado específicamente para el paso de la caravana papal.

La visita al Cottolengo Don Orione: rezos, vigilia y la emoción de los vecinos

Previamente, y en su segundo día de visita a la Argentina, el Papa León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad de Claypole, donde miles de personas se acercaron para verlo y compartir un momento de mucha emoción para el barrio y su comunidad. El Sumo Pontífice viajó en una camioneta acompañado de su comitiva y un amplio operativo de seguridad desde la Nunciatura Apostólica. A lo largo del trayecto, vecinos y fieles acompañaron su paso por los municipios de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Almirante Brown.

Antes de llegar a la institución, se subió al papamóvil para recorrer las últimas cuadras y saludar a quienes estaban allí. Desde la noche del domingo y la madrugada del lunes, personas de distintas partes de la región comenzaron a acercarse con reposeras, bolsas de dormir, mantas y mate para hacer la vigilia y ubicarse en las vallas ubicadas sobre la avenida Lacaze, donde pudieron ver a León XIV de cerca. Entre ellos, hubo feligreses de distintas parroquias, grupos de scouts, colegios, vecinos y voluntarios que tuvieron la posibilidad de anotarse y presenciar un momento histórico.

En los alrededores, vecinos y comerciantes aprovecharon la ocasión para vender comidas y bebidas, como también productos relacionados al evento: banderas del Vaticano, remeras, gorras y pañuelos con la imagen del Sumo Pontífice, rosarios y hasta peluches alusivos a su predecesor, el Papa Francisco.

“Estuvimos desde ayer ayudando, ubicando a la gente. Hoy a la mañana lo vivimos con toda la emoción. Escuchamos lo que dijo. La verdad que tenerlo así tan cerca es muy conmovedor y nos llena de mucha paz, mucha alegría. Creo que recibimos lo que vinimos a ver”, contó Norma, una de las voluntarias del evento. “Vinimos a las 3 de la mañana desde la parroquia San Cayetano de Burzaco. Somos de Spegazzini. Lo vimos con mucha emoción. Después lo seguimos por la pantalla, con mucha emoción con cada palabra. Las personas que viven ahí en Don Orione también estaban muy movilizadas. Damos gracias a Dios porque nuestro pastor nos vino a visitar”, relató otra de las presentes.

En el Cottolengo, León XIV fue recibido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien le obsequió un mate con su nombre, y por residentes, trabajadores, familiares y voluntarios que lo saludaron con cánticos a su paso en el papamóvil. Durante la visita al establecimiento donde residen unas 400 personas con distintos tipos de discapacidad, los presentes siguieron el evento por pantallas ubicadas en varios sectores.

Hubo rezos, muchos aplausos y lágrimas al escuchar las historias y las palabras del Santo padre. Entre ellos estaba Fabio, quien también vivió las visitas del Papa Juan Pablo II a la Argentina y señaló que fue una experiencia “diferente”. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando una residente le regaló un solideo al papa León XIV y recibió el suyo a cambio.

Durante el encuentro, el Pontífice escuchó testimonios de personas con discapacidad y definió al Cottolengo como una “comunidad fraterna de puertas abiertas”. En su discurso, retomó la idea de la “ciudad de la caridad”, impulsada por san Luis Orione, fundador de la obra, y sostuvo que estos espacios expresan el valor de cuidar a quienes suelen quedar relegados o desatendidos.

León XIV articuló su mensaje a partir de tres referencias bíblicas: Belén, como símbolo de acogida y respeto por la vida; Nazaret, como lugar de integración en la familia y la comunidad; y Betania, vinculada con la amistad, la escucha y el acompañamiento. Según planteó, esos valores deberían trasladarse a la vida social para evitar que las personas con discapacidad sean marginadas, cuestionando a las sociedades orientadas exclusivamente por el éxito económico y el culto a la apariencia física. Además, pidió que en la Argentina se fortalezcan las obras de caridad y que más jóvenes se sumen al voluntariado.

La actividad reunió, según fuentes vaticanas, a unas 3.000 personas dentro del centro y a más de 100.000 a lo largo del recorrido hasta Claypole. La escala tuvo también una dimensión política: se produjo un día después de la reunión del Papa con Javier Milei en Casa Rosada y puso frente a frente, en distintos momentos de la agenda papal, al presidente y a Kicillof. Además, la visita ocurrió tras el pago de una deuda estatal de 828 millones de pesos que el Gobierno mantenía con el Cottolengo, habilitando el marco para el posterior regreso de León XIV a la Ciudad de Buenos Aires.