Atento River: en Europa aseguran que varios gigantes siguen los pasos de Santiago Beltrán

En River Plate saben que una de las grandes novelas del próximo mercado de pases será la continuidad de Santiago Beltrán. El arquero fue una de las grandes apariciones de 2026 y su sólido rendimiento, que incluso lo llevó a la Selección Argentina, despertó el interés de varios clubes europeos que siguen de cerca su situación.

Desde España, el diario AS asegura que Atlético de Madrid tiene en la mira al arquero del Millonario para comenzar a proyectar un eventual reemplazante de Jan Oblak. El esloveno, de 33 años, lleva doce temporadas en el club y tiene contrato hasta junio de 2028.

Sin embargo, el Colchonero no es el único equipo europeo interesado en Beltrán. El mes pasado, Corriere dello Sport, en su edición impresa de Florencia, llevó a su portada el interés de Fiorentina, que ve en el arquero argentino a un posible sucesor de David De Gea. Según informó TyC Sports, el conjunto italiano ya consultó condiciones por el futbolista.

A pesar del interés de distintos equipos, River todavía no recibió ofertas formales por su arquero titular. La dirigencia pretende 15 millones de dólares por su ficha, una cifra que tanto Atlético de Madrid como Fiorentina estarían en condiciones de afrontar.

A la lista también se sumó Aston Villa, que posó sus ojos en el juvenil y podría cumplir con las pretensiones económicas del Millonario. El equipo inglés ya invirtió 30 millones de euros en agosto para incorporar al japonés Zion Suzuki, aunque eso no habría descartado su interés por reforzar el puesto.

En Núñez saben que, tarde o temprano, Beltrán podría continuar su carrera en el fútbol europeo. Sin embargo, por ahora la prioridad pasa por asegurar su continuidad. River avanza en las negociaciones para renovar su contrato, que vence en diciembre de 2027. La intención es extenderlo hasta finales de 2030 e incluir una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.

Por lo pronto, Beltrán forma parte de la convocatoria de Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina ante Uruguay y Costa Rica, correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. Ante la fractura de mandíbula de Emiliano Martínez, el juvenil podría ganar terreno en la consideración del cuerpo técnico, aunque tendrá competencia con Juan Musso y Gerónimo Rulli.

Una vez finalizada su participación con la Albiceleste, regresará a River para afrontar los playoffs del torneo Clausura. El equipo de Núñez recibirá a Lanús en el Monumental por los octavos de final, con dos objetivos centrales: pelear por el título y conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Con información de TyC Sports