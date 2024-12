Las rutas de Neuquén son parte de las demandas de Mendoza: quieren hablar con autoridades

Las rutas de Neuquén forman parte de una larga lista de demandas, pero entre ellas están las impulsada por Mendoza que apuntan a la «integración logística» entre ambas provincias para el desarrollo de la región. Aseguran que es necesario «consolidar rutas y abrir nuevos caminos» entre Neuquén y el sur mendocino.

Desde Mendoza aseguran que la conexión con Neuquén se vuelve «imprescindible» para el desarrollo de actividades económicas-sociales y para el avance de importantes proyectos como Vaca Muerta y Potasio Río Colorado que está en pleno desarrollo.

Desde el medio diario San Rafael expusieron que los yacimientos petroleros en la zona fronteriza, los proyectos mineros y el desarrollo de la ex Vale, además de movilizar a los trabajadores, también movilizan a proveedores y mano de obra desde los sectores urbanos de Malargüe, Alvear, San Rafael y Neuquén. Es en este sentido que demandan la creación de corredores logísticos que sean más ágiles y seguros para optimizar los traslados de personal y recursos.

Las Federaciones Económicas de Cuyo plantearon en un encuentro reciente la necesidad de incorporar en los encuentros a las autoridades de la provincia de Neuquén de manera que puedan formar parte de la logística. «La integración logística es fundamental para poner en valor el sur», expresaron.

Las rutas de Neuquén son parte de las demandas de Mendoza: la Ruta 40, la más solicitada

Según informaron en el medio mendocino, desde hace años se busca terminar de pavimentar un sector de la Ruta Nacional 40 que se encuentra en Bardas Blancas y Ranquil Norte. Este camino es vital para la conectividad de Mendoza con el resto de la Patagonia.

Otro de los proyectos que se mencionó fue el de la Ruta 180, precisamente el tramo que une El Nihuil con Pata Mora y Rincón de los Sauces.

Hasta el momento no existe una conectividad directa entre el sur mendocino y la Patagonia, al menos no una que consista en una obra pavimentada. Las rutas son de suelo natural y no tienen mantenimiento por lo cual no es seguro para la circulación de vehículos. «La cercanía entre Mendoza y Neuquén debe transformarse en una ventaja competitiva», indicaron.