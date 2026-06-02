Tragedia en la Patagonia: un guía de montaña y una turista de Uruguay murieron en una excursión a un glaciar de Tierra del Fuego

Una tragedia golpea por estas horas a Tierra del Fuego. Murieron en la parte superior del glaciar Vinciguerra un guía de montaña y una turista uruguaya. Se trata de una travesía exigente del sur de la Patagonia.

Las víctimas del hecho en Ushuaia ya fueron identificadas. Se activó un operativo.

Identificaron a las víctimas de la tragedia en el glaciar de la Patagonia

El medio Infofueguina indicó que anoche se había activado una alerta cuando se reportó que excursionistas no habían regresado de la travesía. Señalaron que se sumó el apoyo los medios aéreos por las condiciones de difícil acceso. La zona del glaciar se ubica al norte de Ushuaia.

Según informó La Nación, la Comisión de Auxilio local encontró los dos cuerpos en la parte superior. Fueron identificados como Emiliano Feida , guía de unos 40 años, y Abril Melina Marino Pereira, una turista uruguaya de 25 años.

Se cree que fallecieron producto de una violenta caída. Esto aún no fue confirmado oficialmente.

Tragedia en Tierra del Fuego: cómo es el sendero al glaciar Vinciguerra

Según es descripto por la página de Turismo de Ushuaia, el sendero hacia la laguna de los Témpanos y al glaciar Vinciguerra es un recorrido de 14 kilómetros de ida y vuelta, con exigencia física alta.

Se menciona que en el camino se atraviesa un turbal y arroyos, sendas agrestes, pendientes pronunciadas y muchas veces zonas barrosas, para llegar a la laguna. Luego, si se avanza un poco más se encuentran las cuevas del glaciar a las que se pueden acceder únicamente en compañía de guías especializados.