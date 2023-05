Ley de Identidad de Género: crímenes y autopercepciones como mujer

El caso del femicidio de la joven brasileña Eduarda Santos disparó la polémica cuando, en el transcurso de las audiencias judiciales, el principal imputado dijo autopercibirse como mujer.

El crimen ocurrió en la madrugada del 16 de febrero de 2022, en el parque municipal Llao Llao, donde el imputado Fernando Alves Ferreira disparó cuatro veces contra Santos, causándole la muerte.

En la última audiencia, el fiscal Jefe Martín Lozada resaltó que “hace poco tiempo atrás, Fernando se autopercibe mujer. Y a partir de eso, la llamamos Amanda. Pero quien le quita la vida a Eduarda fue Fernando”.

No fue el único caso. Días atrás, el femicida Jonathan Luna, condenado a prisión perpetua por matar a Micaela Ortega, de 12 años, en 2016, dijo que se autopercibe mujer y pidió el traslado a un centro penitenciario acorde a su género.

Daniela Heim, profesora de la Universidad Nacional de Río Negro, consideró que no debe correrse el eje del derecho a la identidad de género autopercibida. «Es una conquista de derechos que no debe tocarse porque exista una sospecha o hagan ruido estas transiciones repentinas. Cuando se hizo la formulación de cargos, esta persona no se reconoció como Amanda sino como Fernando. Por eso, queda la sospecha de recaer en estas transiciones oportunistas», indicó.

La investigadora especialista en género advirtió sobre la discusión de «cláusulas para prevenir el fraude o la necesidad de establecer mecanismos específicos para prevenir supuestos de fraude, como el cambio de la identidad para jubilarse antes o para obtener algún beneficio. Pero la ley de identidad de género es clara: es autopercepción. No hay que probar nada«.

Respecto al caso de Bariloche, admitió, llama la atención lo que aparenta ser un cambio repentino, una cuestión oportunista. «Será cuestión de alegar y probar. El trabajo de la fiscalía y la defensa será complejo. Las fiscalías deberán adoptar criterios para estos casos. Pero hay que definir criterios que no afecten la sustancialización del derecho a la identidad de género», manifestó.

Definió el debate como «algo muy nuevo. De hecho, esta discusión se está dando en varios países. El sentido de la ley es reconocer el derecho de las personas. Si cometiste un delito, da igual si sos hombre o mujer».

En el caso del crimen de la brasileña en Bariloche, Alves está acusado de haberla matado por la espalda y con alevosía. En este caso, a diferencia del homicidio simple que va de los 8 a los 25 años de prisión, la pena es la cadena perpetua, al igual que el femicidio.

“Me preocupa que la gente pida -o la política se aboque- a modificar la ley por algo que no lo merece. O que se agreguen requisitos a la ley para dificultar el ejercicio del derecho a la identidad de género autopercibida. Estos casos son excepcionales y no merece que el derecho sea alterado”, especificó Heim.

Estrategias creativas

“Las estrategias de los abogados penalistas son, a veces, bastante creativas”, sostuvo Mila Montaldo, feminista, licenciada en Trabajo Social, perito y coordinadora de la Comisión de Género de la Asociación Civil Justicia Legítima.

Consideró que no es casual que “en el marco de esta autopercepción vaya con un pedido de cambio de carátula y disminución de las condenas. Es un dato objetivo. Hay dos personas sentenciadas a cadena perpetua por femicidio. Ambos, con sus distancias abismales en cada caso, han quitado la vida a una mujer en el marco de un escenario donde se visibilizaban, se autorepresentaban como varones”.