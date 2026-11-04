Pensiones No Contributivas ANSES: cómo saber si suspendieron el beneficio y dónde reclamar
La Secretaría de Discapacidad oficializó nuevas suspensiones de Pensiones No Contributivas, que alcanzan a más de 26.000 beneficiarios de ANSES. Conocé el impacto en el cobro de noviembre, los plazos legales y dónde presentar la documentación médica.
A través de la Resolución 3702/2026, la Secretaría Nacional de Discapacidad dejó formalmente sin efecto la rehabilitación cautelar de 4.329 Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral, acumulando un total de 26.141 bajas y suspensiones dispuestas por el organismo estatal en las últimas dos semanas.
La medida ministerial recae sobre aquellos expedientes que habían recuperado el pago temporal de la Pensión No Contributiva por una medida judicial colectiva y que, tras la revocación del fallo por parte de la Cámara Federal, no aportaron los certificados clínicos actualizados para respaldar la incapacidad laboral.
Sin embargo, hay incertidumbre en los beneficiarios debido a que el anexo oficial con la nómina de identidades no fue publicado en el Boletín Oficial, dejando a la plataforma digital Mi ANSES y a las notificaciones postales como los únicos canales de constatación individual.
Nuevas suspensiones de Pensiones No Contributivas ANSES: qué establece la Resolución 3702/2026
El alcance operativo y jurídico de la disposición dictada por la autoridad de aplicación comprende los siguientes puntos medulares:
- El origen del conflicto judicial: en 2025, un fallo del Juzgado Federal de Catamarca Nº 2 había forzado la rehabilitación provisoria de prestaciones dadas de baja durante las auditorías iniciales; sin embargo, dicha sentencia fue revocada por la Cámara Federal de Tucumán, dejando firmes las observaciones del Estado.
- El volumen de expedientes alcanzados: a las 21.812 suspensiones comunicadas bajo la Resolución 3695/2026, se incorporaron ahora 4.329 casos adicionales, consolidando un universo de 26.141 titulares que pierden el beneficio mensual.
- Falta de nómina pública en el Boletín Oficial: el artículo 1 de la norma remite al Anexo I reservado (IF-2026-106551201-APN-SSPAYA#MS), el cual no fue divulgado de manera abierta, por lo que ningún titular puede chequear su estado mediante un padrón general.
- La paradoja del cobro de noviembre 2026: Dado que la resolución se publicó con posterioridad al cierre de liquidaciones de ANSES, es probable que el sistema bancario mantenga visible la fecha de cobro asignada para este mes, aunque el dinero podría ser retenido en cuenta o suspendido a partir del ciclo de diciembre si no se inicia el trámite de descargo.
ANSES: cómo saber si mi pensión está suspendida y canales oficiales para apelar la baja
Frente a la ausencia de un listado público, los beneficiarios cuentan con mecanismos específicos para verificar su situación y abrir el reclamo administrativo:
- Constatación con CUIL en canales digitales: los titulares deben ingresar a la plataforma Mi ANSES o a la aplicación móvil con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, revisando el estado del expediente en la solapa «Jubilaciones y Pensiones» o comprobando si existe una leyenda de retención en «Fecha y lugar de cobro«.
- Plazo improrrogable de 60 días: a partir del momento en que se recibe la carta documento o la notificación fehaciente en el domicilio registrado, el beneficiario dispone de 60 días corridos para solicitar la rehabilitación y aportar las pruebas clínicas requeridas.
- Canales digitales habilitados para el descargo:
- Trámites a Distancia (TAD): a través del trámite formal «Presentación de Documentación para Pensión Invalidez«.
- Vía correo electrónico institucional: enviando la historia clínica escaneada a
citacion@senadis.gob.ar.
- Web oficial del Ministerio de Salud: mediante el formulario electrónico de reclamos habilitado en la plataforma ministerial.
- Vías presenciales habilitadas: el trámite en papel se canaliza exclusivamente en dependencias autorizadas de la Secretaría Nacional de Discapacidad y en las agencias o Unidades de Gestión Local (UGL) de PAMI.
- Trámite vedado en dependencias de ANSES: el organismo previsional no interviene ni recibe documentación por estas suspensiones, dado que su función se limita a liquidar los pagos que autoriza la cartera de salud.
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