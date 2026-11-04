Pensiones No Contributivas ANSES: cómo saber si suspendieron el beneficio y dónde reclamar

A través de la Resolución 3702/2026, la Secretaría Nacional de Discapacidad dejó formalmente sin efecto la rehabilitación cautelar de 4.329 Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral, acumulando un total de 26.141 bajas y suspensiones dispuestas por el organismo estatal en las últimas dos semanas.

La medida ministerial recae sobre aquellos expedientes que habían recuperado el pago temporal de la Pensión No Contributiva por una medida judicial colectiva y que, tras la revocación del fallo por parte de la Cámara Federal, no aportaron los certificados clínicos actualizados para respaldar la incapacidad laboral.

Sin embargo, hay incertidumbre en los beneficiarios debido a que el anexo oficial con la nómina de identidades no fue publicado en el Boletín Oficial, dejando a la plataforma digital Mi ANSES y a las notificaciones postales como los únicos canales de constatación individual.

Nuevas suspensiones de Pensiones No Contributivas ANSES: qué establece la Resolución 3702/2026

El alcance operativo y jurídico de la disposición dictada por la autoridad de aplicación comprende los siguientes puntos medulares:

El origen del conflicto judicial : en 2025, un fallo del Juzgado Federal de Catamarca Nº 2 había forzado la rehabilitación provisoria de prestaciones dadas de baja durante las auditorías iniciales; sin embargo, dicha sentencia fue revocada por la Cámara Federal de Tucumán, dejando firmes las observaciones del Estado.

: en 2025, un fallo del Juzgado Federal de Catamarca Nº 2 había forzado la rehabilitación provisoria de prestaciones dadas de baja durante las auditorías iniciales; sin embargo, dicha sentencia fue revocada por la Cámara Federal de Tucumán, dejando firmes las observaciones del Estado. El volumen de expedientes alcanzados : a las 21.812 suspensiones comunicadas bajo la Resolución 3695/2026, se incorporaron ahora 4.329 casos adicionales, consolidando un universo de 26.141 titulares que pierden el beneficio mensual.

: a las 21.812 suspensiones comunicadas bajo la Resolución 3695/2026, se incorporaron ahora 4.329 casos adicionales, consolidando un universo de 26.141 titulares que pierden el beneficio mensual. Falta de nómina pública en el Boletín Oficial : el artículo 1 de la norma remite al Anexo I reservado (IF-2026-106551201-APN-SSPAYA#MS), el cual no fue divulgado de manera abierta, por lo que ningún titular puede chequear su estado mediante un padrón general.

: el artículo 1 de la norma remite al Anexo I reservado (IF-2026-106551201-APN-SSPAYA#MS), el cual no fue divulgado de manera abierta, por lo que ningún titular puede chequear su estado mediante un padrón general. La paradoja del cobro de noviembre 2026: Dado que la resolución se publicó con posterioridad al cierre de liquidaciones de ANSES, es probable que el sistema bancario mantenga visible la fecha de cobro asignada para este mes, aunque el dinero podría ser retenido en cuenta o suspendido a partir del ciclo de diciembre si no se inicia el trámite de descargo.

ANSES: cómo saber si mi pensión está suspendida y canales oficiales para apelar la baja

Frente a la ausencia de un listado público, los beneficiarios cuentan con mecanismos específicos para verificar su situación y abrir el reclamo administrativo: